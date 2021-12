Gothaer Volleyballer im entscheidenden Moment ohne Nervenstärke

Gotha. Die Zweitliga-Volleyballer vom VC Gotha sind gegen Karlsruhe gut ins Spiel gestartet, aber der Tabellenführer lässt sich beim 0:3 nicht überraschen. Zudem gab es schon vor dem Spiel für die Thüringer eine schlechte Nachricht.

Im letzten Hinrundenspiel der 2. Bundesliga Süd unterlagen die Blue Volleys Gotha zu Hause dem Tabellenführer Baden Volleys SSC Karlsruhe mit 0:3 (23:25, 17:25, 19:25).

Im letzten Augenblick mussten dann auch noch die Zuschauer draußen bleiben. Erst am Vorabend gegen 18 Uhr erhielten die Verantwortlichen des VC Gotha über Facebook vom Landratsamt die Information, dass dieses Heimspiel ohne Besucher stattfinden müsse. Obwohl vom Verein über die sozialen Medien diese Mitteilung sofort weitergegeben wurde, mussten am Spielabend noch einige Besucher am Eingang der Ernestiner Sporthalle abgewiesen werden.

Die Geisterkulisse trug nicht unbedingt zu großem Optimismus bei. Zumal neben dem Ausfall der Verletzten wie Tomasz Gorski, Erik Niederlücke und Christoph Aßmann auch Zuspieler Hannes Maisch aus privaten Gründen diesmal fehlte. Doch trotz dieser Hemmnisse begannen die Hausherren das Spiel selbstbewusst. Die Annahme um Libero Max Stückrad funktionierte sicher und auch im Angriff stand man den Karlsruhern kaum nach. Entsprechend blieb der Satz bis zum 22:22 völlig offen. In der entscheidenden Schlussphase aber hatten die Gäste die besseren Nerven und machten die entscheidenden Punkte.

Auch der zweiten Abschnitt begann ausgeglichen und auf gutem Niveau. Doch in der Satzmitte kippte das Spiel. Bei den Gothaern riss der Spielfaden. So wurde aus einem 13:16 bei der zweiten Technischen Auszeit innerhalb kurzer Zeit ein 16:24 und wenig später der 17:25 Satzverlust. Im dritten Satz wechselte Trainer Jonas Kroneder angesichts des 0:2-Satzrückstands. Für Yann Böhme rückte Werner auf die Diagonalposition und seinen Platz auf Außen nahm Jannis Hopt ein. Zweiter Außen/Annahmespieler blieb Ben Bierwisch, der auch diesmal sehr verlässlich in der Annahme war und zudem in vielen Angriffssituationen sein Potenzial zeigte. Bei eigener 16:12-Führung keimte im Gothaer Lager sogar noch einmal Hoffnung auf einen Satzgewinn auf. Aber die Blue Volleys stellten das Spielen weitgehend ein und erzielten nur noch drei Punkte. Karlsruhe dagegen spulte sein Pensum ab und holten sich auch den Schlusssatz verdient mit 25:19.

Als Fazit aus Gothaer Sicht bleibt zu sagen, dass die Mannschaft angesichts der vielen Ausfälle über weite Strecken kein schlechtes Spiel ablieferte, in den entscheidenden Momenten aber vorhandene Chancen nicht nutzte und diesmal die noch im Vorjahr gefeierte Nervenstärke in der Crunchtime vermissen ließ.