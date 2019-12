Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Weihnachtssoccer-Cup hatte sogar eine Warteliste

Vor 18 Jahren aus der Taufe gehoben, entwickelte sich der Weihnachtssoccer-Cup, das Turnier im Hallenfußball für Vereins-, Schul- und Freizeitmannschaften zu einem Dauerbrenner. An Attraktivität hat das vom Landratsamt Gotha-Schulverwaltungsamt, dem Kreissportbund, dem KFA Westthüringen und den Kreisjugendring mit Unterstützung der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha organisierte Turnier in all den Jahren nichts verloren. Ganz im Gegenteil. Denn insgesamt mit 70 Mannschaften in vier Altersklassen und über 400 Spielern wurde ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet. Es konnten später eingegangene Anmeldungen, auf Grund der erreichten Kapazität nicht mehr berücksichtigt werden.

Über 500 Zuschauer an diesem Tag verfolgten von den Rängen die Spiele und sorgten für echte Turnier-Atmosphäre. Die drei Spielfelder standen in diesem Jahr wieder in der Ernestiner-Sporthalle in denen die Mannschaften um den Sieg spielten, mit viel Leidenschaft und ebenso viel Freude. Auch die Zahl der Mädchen war erneut gestiegen. Das der Weihnachtssoccer-Cup eine gute Sache ist, hat sich offenbar auch schon über die Grenzen des Landkreises hinaus rumgesprochen, denn auch Mannschaften aus Creuzburg und aus dem Unstrut-Hainich-Kreis konnten verzeichnet werden. Die waren auch am Ende begeistert von der Atmosphäre und der hervorragenden Organisation, konnten sie auch Pokale mit nach Hause nehmen.

Auch wenn natürlich nur ein Team in jeder Altersklasse siegen konnte – leer ging an diesem Tag niemand aus. Für die ersten vier Plätze gab es Pokale und alle Teilnehmer erhielten eine Medaille, einen Schokoladenweihnachtsmann als kleine Leckerei und das traditionelle Soccer T-Shirt. Bei 189 Vorrundenspiele und zwölf Finalspielen war noch erwähnenswert, die Disziplin rund um Turnier, sei es auf dem Feld oder auf den Zuschauerrängen. Die Verantwortlichen waren an diesem Tag in hohem Maß gefordert, was letzten Endes auch durch die Mitwirkung vieler anderer Helfer einmal hervorragend gemeistert wurde.