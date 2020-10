Libero Max Stückrad will mit den BlueVolleys nach drei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück.

Gotha. Drei Niederlagen mussten die BlueVolleys aus Gotha zuletzt in der 2. Bundesliga quittieren. Nicht nur deshalb gilt es, am Samstagabend (19 Uhr) zum Derby in Leipzig wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Unsere Zeitung sprach mit Libero Max Stückrad über die aktuelle Situation.