Gothas Meistercoach Frank Stein feiert 70. Geburtstag

Gotha. Der Mann, der Wacker in der Saison 2000/2001 in die Fußball-Oberliga führte, macht das siebte Jahrzehnt voll.

Nur acht Gegentore in einer langen Fußballsaison mit 32 Spielen. Was Wacker 07 Gotha in der Spielzeit 2000/01 in der Thüringenliga schaffte, wurde bis heute von keiner weiteren Mannschaft erreicht und war das Meisterstück von Frank Stein. Der Gothaer Erfolgstrainer feiert am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag – nicht weniger als 13 Jahre leitete er die Geschicke der ersten Mannschaft