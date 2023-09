Die Gothaer Volleyballer jubeln nach dem 3:0 zum Saisonstart in Mimmenhausen.

Gothas Volleyballern gelingt perfekter Start in die Saison

Gotha. Das hätte kaum besser laufen können: Auch ohne den verhinderten Trainer Jonas Kronseder gelang den Volleyballern des VC Gotha ein perfekter Saisonstart.

Traumstart für die Blue Volleys Gotha: Der Volleyball-Zweitligist startete mit einem überzeugenden 3:0 (25:15, 27:25, 25:22) beim TSV Mimmenhausen in die neue Saison. Der Auftakt ins Spieljahr war vor allem deshalb perfekt, weil die Thüringer den Gegner bis auf eine Phase im zweiten Satz weitgehend klar beherrschten.

Die Blue Volleys brauchten im ersten Satz nur wenige Spielzüge, um die Belastungen der langen Anreise an den Bodensee vergessen zu machen. Den ersten Gothaer Punkt holte Diagonalangreifer Erik Niederlücke, der nach seinem Studienjahr in den USA wieder zurück ist. Auch danach bot der 2,05 Meter große Angreifer eine hervorragende Vorstellung und wurde zum Topscorer seiner Mannschaft.

So erlebte Gothas Manager Jörg Fischer, der nach 18 Jahren – damals als Trainer der VC-Frauen in der 2. Bundesliga – erstmals wieder auf einer Bundesligatrainerbank saß und die verhinderten Jonas Kronseder und dessen Co-Trainer Robin Schade vertrat, einen entspannten Abend. „Es war eine sehr geschlossene Leistung des ganzen Teams. Schön, dass die Neuzugänge und Rückkehrer sofort Fuß gefasst haben“, sagte Fischer. Gotha ist nun voller Vorfreude auf das erste Heimspiel am kommenden Samstag gegen die Volleys Dresden.