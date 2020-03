Großengotterns Sven Bernsdorf (am Ball) erzielt gegen die SG Struth/Diedorf das 3:0

Schlotheim. Der SC Großengottern siegte in der Fußball-Landesklasse im Derby gegen die SG DJK Struth mit 3:0 und sammelte wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

Großengottern bleibt auf der Siegerstraße

Mit großen Schritten bewegt sich die SG SC Großengottern aus dem Keller der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, in Richtung Mittelfeld und Klassenerhalt. Nach dem klaren 4:0 vor Wochenfrist gegen den mitgefährdeten SV Blau-Weiß Greußen besiegten die Schützlinge von Neu-Trainer Andreas Frohn im Kreisderby die SG DJK Struth souverän mit 3:0 (2:0).

„Der Heimsieg ist auch in der Höhe völlig verdient, entspricht dem Spielverlauf“, sagte Großengotterns Co-Trainer Andreas Frohn nach den 90 Minuten auf dem Kunstrasen in Schlotheim. Er hätte auch noch höher ausfallen können, doch rettete in der ersten Halbzeit die Querlatte für den geschlagenen Struther Schlussmann Michael Jakobi und vergaben die „Hausherren“ nach dem Seitenwechsel weitere Konterchancen.

Durch ein Eigentor des Struthers Philipp Apel (19.) ging die Frohn-Elf in Front. Der 18-jährige Zugang Leon Schleip (38.) erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nur vier Minuten nach dem Wiederbeginn stellte der versierte Angreifer Sven Bernsdorf mit dem dritten Treffer den frühzeitigen Endstand her. „Der Sieg war sehr wichtig für uns, da die Konkurrenten SV Bielen und Germania Wüstheuterode überraschende Erfolge landeten“, betonte Renz und sprach von einer homogenen Leistung und einer guten Defensive seiner Mannschaft. Mit 15 Punkten nimmt die SG Großengottern nach dem Rückrundenstart den zehnten Tabellenplatz ein.

Am kommenden Samstagnachmittag, 7. März, tritt die Mannschaft von Coach Andreas Frohn in einem weiteren Kreisderby um 14 Uhr im Auestadion bei Union Mühlhausen an. Das Hinspiel gewann Union 3:1.