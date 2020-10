Großengottern und Mühlhausen teilen die Punkte

Gastgeber SC Großengottern und der FC Union Mühlhausen haben sich in der Fußball-Landesklasse auf dem neuen Rasen vor 184 Zuschauern ein intensives und faires Derby geliefert. Am Ende waren die Mühlhäuser über den errungenen Punkt mehr als zufrieden, das 1:1 (1:1) war für die Gäste nach dem Spielverlauf glücklich.

Nach verhaltenem Beginn übernahm der Gastgeber schnell das Kommando. Zweikampfgewinne des starken Frohn am linken Flügel, Ballgewinne von Rodriguez im Mittelfeld (den brasilianischen Namen trägt jetzt nach seiner Heirat Preußens früherer Stratege Robert Walter), gute Aktionen von Sturmtank Leon Schleip – Großengottern war das deutlich aktivere Team.

Medar gelingt mit straffem Schuss die Führung

Nicht zufällig ging der Gastgeber auch in Führung. Nach einem Ballverlust von Unions Weingart im Mittelfeld bediente Baumgardt den mitgelaufenen Medar, der mit straffem Schuss zum verdienten 1:0 vollstreckte (18.). Wenig später verzog Medar, an diesem Tag der beste Spieler der Gastgeber, per Volleyschuss nur knapp.

Als zu diesem Zeitpunkt niemand damit rechnete, gelang Union nach einem Standard der völlig überraschende Ausgleich durch Hottop (1:1/ 33.). Ein starkes Solo von Rost wenig später, damit war die Offensivwirkung der Unioner im ersten Abschnitt bereits erzählt. Den Gastgebern gelang bis zur Pause auch nicht mehr viel, so dass es mit 1:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Wechsel zeigten die Mannen von Andreas Frohn bald, dass sie mit einem Punkt nicht zufrieden sein wollten. Leon Schleips Solo, eine guter Durchbruch des diesmal starken Renz am rechten Flügel – eine Gastgeberführung wäre durchaus verdient gewesen. Union stemmte sich dagegen, doch die Offensive war durch das Fehlen des privat verhinderten Bernsdorf sowie die frühe Auswechslung des angeschlagenen Lucas Franke dezimiert und so über das gesamte Spiel wirkungslos.

Sellmann wirft sich in die Schüsse

Der reaktivierte Verbandsliga-Abwehrchef Sellmann warf sich in die Schüsse und bügelte immer wieder kleinere Fehler seiner Mitstreiter aus, Routinier Jurascheck wühlte sich durchs Mittelfeld, der laufstarke Hottop versuchte für Entlastung zu sorgen und der einzige Stürmer Rost lancierte ab und an ein Tempodribbling, insgesamt aber war die Offensivwirkung der Gäste äußerst mager.

Anders die Gastgeber: Baumgardt verzog nach glänzendem Solo, Medar verfehlte das Tor und als Leon Schleip allein auf das Tor zog, schien die Führung für Großengottern besiegelt. Doch Sellmann grätschte den Stürmer rigoros ab und traf dabei wohl eher nicht den Ball. Die wohlwollende Betrachtung dieser Szene durch Schiedsrichter Baudis zu seinen Gunsten war dem Mühlhäuser Klasseverteidiger hinterher durchaus bewusst. Natürlich wurde die Situation hinterher heiß diskutiert, war es doch wahrscheinlich die spielentscheidende Szene.

Monstergrätsche ausgepackt

Von Union kam bis zum Ende nur wenig. Ein Heber von Jurascheck aus großer Entfernung, einige kluge Pässe des eingewechselten Petereit, es war durchaus überschaubar, was der Spitzenreiter offensiv vorn bot. So sorgte reichte eine letzte Monstergrätsche von Sellmann gegen den durchlaufenden Renz dafür, dass ein glücklicher Punkt mit auf die Reise nach Mühlhausen ging.

Großengottern Trainer Andreas Frohn war dann auch mit der Leistung seiner Elf hoch zufrieden. „Wir hatten heute den Sieg verdient, waren über die ganze Spielzeit das deutlich aktivere Team. Natürlich hätten wir einen klaren Elfmeter bekommen müssen, aber darüber will ich nicht diskutieren. Unsere sehr junge Elf ist noch in der Entwicklung, und unser Auftritt heute im Kreisderby war schon richtig gut.“