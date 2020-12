Großengotterns Kapitän Daniel schwärmt von seinem Verein

Für gewöhnlich beißen sich die gegnerischen Angreifer an ihm die Zähne aus. Doch momentan stößt auch Steve Daniel, Kapitän und gestandener Defensivspieler des Fußball-Landesklässlers SC Großengottern, des Öfteren mal an seine Grenzen, und Schuld daran ist immer derselbe Gegenspieler. Nur gut, dass es sich dabei um seinen dreijährigen Sohn Danilo handelt, mit dem der Papa regelmäßig im heimischen Garten kickt. „Das macht uns beiden Spaß“, sagt der 35-jährige Daniel und lacht.

So einfach wie den eigenen Filius lässt Daniel seine Kontrahenten für gewöhnlich nicht an sich vorbeiziehen. Zwar besitzt der Routinier, der in Großengottern ein Haus gebaut hat, mit 1,72 Metern für einen Abwehrspieler nicht gerade Gardemaß. Doch das macht Daniel mit Auge und Zweikampfstärke wett.

„Bin kein Knochenbrecher“

Die anderen Stürmer in Duelle zu verwickeln, in denen es zur Sache geht, „das liebe ich“, sagt Großengotterns Kapitän. Doch bei aller notwendigen Härte: „Ich bin kein Knochenbrecher, aber immer eng dran an meinem Mann“, unterstreicht der Fan des deutschen Rekordmeisters Bayern München. Dass Daniel in seiner langen und erfolgreichen Karriere – 2018 holte er mit Großengottern unter dem damaligen Trainer Ronny Löwentraut wie jüngst sein Lieblingsverein das Triple aus Kreisoberliga-Meisterschaft sowie zwei Kreispokalsiegen – dabei aber (fast) immer fair zu Werke ging, belegt ein Blick auf die Statistik. „In 15 Jahren habe ich vielleicht zwei Rote Karten gesehen, und wegen Gelber Karten war ich nie gesperrt“, beteuert der SC-Spielführer.

Mit sechs Jahren trat Daniel, der als LKW-Fahrer arbeitet, dem Thamsbrücker SV bei. Nach drei Jahren dort zog es ihn nach Kichheilingen, wo der gebürtige Großwelsbacher kickte, bis er 17 Jahre alt war. Als Youngster lief er anschließend für Großwelsbachs Herrenteam auf, und das hatte einen bestimmten Grund: „Ich wollte gerne mit meinem Vater zusammenspielen.“ Der fungierte als Stürmer, Sohnemann Steve schon damals in der Abwehr. Am Ende stand die Meisterschaft in der Kreisklasse und Daniel zog es weiter zum SSV Schlotheim.

Ronaldo und Messi als Lieblingsspieler

Nach vielen Jahren dort entschied er 2017, sich dem SC Großengottern anzuschließen. Diese Verbindung passte perfekt. „Ich habe in Großengottern gebaut, kannte aus der Mannschaft viele und arbeite auch in Großengottern“, erklärt der Innenverteidiger, der aber auch im defensiven Mittelfeld zum Zuge kommt.

Im Sommer dieses Jahres wurde Daniel, für den Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) das „Nonplusultra“ im Weltfußball darstellen, der aber auch derzeit Bayerns Lucas Hernandez aufgrund dessen Zweikampfstärke „überragend“ findet, von seinem Teamkollegen zum Kapitän gewählt. Dieser musste nicht lange überlegen, ob er das Amt annehmen möchte oder nicht: „Ich habe nur gedacht: Das mache ich.“

An seiner Art auf dem Platz ändert das Kapitänsamt nichts. Daniel braucht keine Binde am Arm, um sich Gehör zu verschaffen – und das sehr deutlich. „Ich bin schon ordentlich laut. Wenn man mich auf dem Platz nicht lautstark hört, dann stimmt irgendwas nicht“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Dabei treibt der 35-Jährige seine Kollegen jedoch nur auf positive Art und Weise nach vorne, spornt diese so noch mehr an: „Negatives oder kritisieren, das gibt es bei mir nicht.“

Gleich im ersten Spiel verletzt

Als Führungsspieler will Daniel „vornweg gehen“, den anderen wenn nötig Halt und Ruhe geben, diese „mitziehen, wenn es mal nicht so läuft“. In der aktuell unterbrochenen Saison mussten seine Mitspieler auf dem Platz aber größtenteils auf ihren Kapitän verzichten.

Dieser zog sich gleich am ersten Spieltag in der Partie beim VfB Artern, die Großengottern mit 2:1 gewann, eine Leistenverletzung zu, die ihn längerfristig außer Gefecht setzte. Doch Daniel, der anschließend auf dem Platz von Matthias Baumbach als Spielführer vertreten wurde, ließ seine Jungs auch angeschlagen nicht hängen, fieberte zu Hause und bei Auswärtsspielen vor Ort mit.

Ein Wandervogel sei er nie gewesen, erklärt Daniel, dessen zwei Jahre älterer Bruder David beim SC als Rechtsaußen zum Zug kommt. An Abschied verschwendet der erfahrene Akteur, den mit Anfang 20 ein „Totalschaden im Knie“ eineinhalb Jahre fußballerisch außer Gefecht setzte, folglich auch jetzt keinen Gedanken – im Gegenteil. „Großengottern, das ist für mich ein großes Herz. Hier kennt sich jeder, hier hilft sich jeder – besser geht es nicht.“

Die „13“ bringt ihm Glück

Die Rückennummer 13 („Das ist auch meine Hausnummer“) soll Daniel also auch weiterhin im SC-Trikot Glück bringen. „Wir streben einen guten Mittelfeldplatz an. Aber man muss abwarten, wann und wie es überhaupt weitergeht“, erklärt Großengotterns Kapitän.

Und wie ist es, mit seinem Bruder gemeinsam auf dem Platz zu stehen? „Wir verstehen uns blind, keifen uns aber auch mal an. Aber dann beruhigen wir uns auch wieder schnell und trinken zusammen ein Bier. Alles gut.“