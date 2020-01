Die Sieger in Bleicheroder: LSG Großwechsungen

Bleicherode. Beim gutklassigen Hallenturnier vor über 200 Zuschauern in Bleicherode wurde der Kreisoberligist verdient Sieger

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großwechsungens fünfter Streich

Drei Tage nach Neujahr rollte bereits wieder der Fußball in der Bleicheröder Georgenberg-Sporthalle. Der SV Glückauf Bleicherode war Ausrichter der 16. Auflage des traditionellen Fußball Neujahrsturnier. Am Start waren die Gastgeber, Glückauf Kehmstedt, LSG Blau-Weiß Großwechsungen, SV Bernterode, Rot-Weiß Kraja, SV Großlohra, SV Kleinfurra und Friedetal Sollstedt. Nach einer üppigen Spende für den Bleichoeröder Nachwuchs ging es los. Es war ein äußerst faires Turnier, bei dem die beiden Schiedsrichter Michael Fratz und Marko Gaßmann in den 18 Begegnungen mit zwei Zeitstrafen auskamen.

Im Finale musste sich Bernterode (in Grau) geschlagen geben. Foto: Kurt Trost Im Endspiel standen sich mit Großwechsungen und Pokalverteidiger Bernterode die beiden besten Mannschaften gegenüber. Das Landesklasseteam aus Wechsungen wurde seiner Favoritenrolle gerecht, gewann knapp aber verdient und ging zum fünften Mal als Sieger vom Parkett. Das kleine Finale um den dritten Platz gewann Großlohra gegen Kehmstedt mit 2:0 und konnte damit die starke Leistung bestätigen. Es wurde in zwei Vierergruppen gespielt. Die Spieldauer betrug zwölf Minuten. Die beiden Gruppenersten spielten über Kreuz die beiden Halbfinals aus. In der Gruppe A war Kehmstedt die überragende Mannschaft, blieb mit sieben Punkten und 9:4-Toren ungeschlagen und wurde überlegen Gruppenerster. Auf Rang zwei landete Großlohra mit zwei Siegen und zog mit Kehmstedt ins Halbfinale ein. Auf Platz drei folgte Kraja (4 Punkte) und Letzter wurde Sollstedt ohne Punktgewinn. Die Gruppe B war nach der Papierform die stärkere. Bernterode wurde ungeschlagen mit sieben Punkten Erster. Es folgte Großwechsungen mit sechs Zählern. Das direkte Duell hatten die Eichsfelder mit 3:2 gewonnen. Kleinfurra wurde mit vier Punkten Dritter. Gastgeber Bleicherode wurde nach enttäuschender Leistung ohne Punkt Letzter. Beide Halbfinals waren eine ganz enge Angelegenheiten und wurden erst im Neunmeterschießen entschieden. Das erste Halbfinale zwischen Kehmstedt und Großwechsungen endete 3:3. Das Duell vom Punkt gewannen die Wechsunger 2:0. Das zweite Halbfinale zwischen Großlohra und Bernterode endete torlos. Das Neunmeterschießen gewannen die Eichsfelder mit 3:2 und zogen wie im Vorjahr ins Endspiel ein. Das Endspiel zwischen Großwechsungen und Bernterode war eine spannende und ganz enge Kiste. Es war ein Spiel, welches durch den Treffer vom Großwechsunger Patrick Jödicke in der zweiten Minute entschieden wurde. Die Wechsunger landeten den fünften Streich und Bernterode konnte den Vorjahreserfolg nicht wiederholen. Bester Torschütze wurde Kevin Heil (Kehmstedt) mit sieben Treffern. Als bester Spieler wurde Tom Sondermann vom Siegerteam Großwechsungen ausgezeichnet. Zum besten Torwart wurde zum wiederholten Mal Michael Dietrich aus Bernterode ausgezeichnet. Turnier-Organisator Stefan Ahrens zog nach der Veranstaltung eine positive Bilanz: „Es war mein zwölftes Turnier, wobei bisher alle Veranstaltungen ohne Probleme und mit viel Budenzauber übers Parkett gegangen sind. Von Anfang an wurde fairer und gutklassiger Hallenfußball geboten, und die Halle war immer proppevoll. Ich habe immer dafür gesorgt, dass keine Mannschaft leer ausgegangen ist. Pokale und Sachpreise gehörten zur Tagesordnung.“ Moritz Böse trägt ab sofort das Trikot der Bleicheröder. Foto: Kurt Trost Neben den Spielen gab es auch einen interessanten Transfer zu vermelden. Moritz Böse wechselt mit sofortiger Wirkung vom Landesklasseteam Eintracht Sondershausen II nach Bleicherode.