Grünes Licht für „Wartburg Enduro“ der Mountainbiker

Seit einigen Tagen haben es die Radsportfreunde vom RSV 2002 Eisenach schwarz auf weiß. „Unser Wartburg-Enduro-Rennen kann auch in diesem Jahr wieder stattfinden“, freute sich RSV-Vorsitzender Thomas Rieth, nachdem die zuständigen Behörden grünes Licht gaben. Ausgetragen wird die 8. Auflage am Wochenende 18./19. April. Start und Ziel befinden sich wie gewohnt am Mosbacher Waldbad. Die etwa 30 Kilometer lange Strecke, die unter anderem zum Prinzessinnenstieg, zum Breitengescheid und Drachenstein führt, verlangt den Fahrern einiges ab.

Die Online-Anmeldung öffnete vor eineinhalb Wochen und schon jetzt stehen mehr als 100 Namenaus ganz Deutschland in der Teilnehmerliste. Von A wie Agricola, Nils (Fahrrad Eberhart), bis Z wie Zschäbitz, Johannes (FSC Immelborn). Auch Vorjahressieger Jonas Hohmann vom RSV 2002 hat sich angemeldet. Der Run auf die maximal 120 zu vergebenden Startplätze verwundert Rieth nicht. „Im letzten Jahr waren wir nach vier Stunden voll, im Vergleich dazu schleppt es sich diesmal sogar ein bisschen“, meint Rieth, der jedoch fest davon ausgeht, dass am Ende wieder viele auf die Warteliste müssen. Ausgeschrieben sind fünf Kategorien: U 23, Masters I + II, Elite und Frauen. Am Streckenverlauf hat sich nichts geändert. „Wir fahren die Stages 1:1 wie letztes Jahr. Es ist nichts dazugekommen, aber auch nichts weggefallen“, so Rieth, der im Gespräch immer wieder auf die gute Zusammenarbeit mit dem Thüringer Forstamt Marksuhl und der Umweltbehörde Eisenach verweist.

Da schwingt auch ein bisschen Erleichterung mit. Schließlich birgt das Thema Wald und Mountainbikefahrer viel Zündstoff. In schöner Regelmäßigkeit klingelt es beim RSV-Chef, der sich Beschwerden von Förstern und privaten Waldbesitzern anhören muss, wenn mal wieder Radler auf illegalen Trails unterwegs sind oder sich anderweitig nicht an die Spielregeln halten. „Egal ob die vom RSV sind“, so Rieth, „fällt es immer auf unseren Verein zurück.“ Der Vereinschef weiß aber auch, dass MTB vom Trend zum Volkssport geworden ist und sich die begeisterten Radsportler sich nicht mehr so einfach aus den Wäldern verdrängen lassen. Enduro ist dabei eine relativ junge Disziplin, die eine Mischung aus Cross-Country und Downhill darstellt und breitensporttauglicher ist. Der größere Anteil der Strecke führt dabei abwärts. Die Rennen sind aber so ausgelegt, dass die Teilnehmer den größten Teil aus eigener Muskelkraft bewältigen müssen. Die sogenannten „Stages“ (Etappen) werden gegen die Uhr gefahren.

Dass diese Enduro-Rennen immer mehr Beliebtheit in der Szene finden, belegen die Teilnehmerzahlen. Um dieser Tatsache noch mehr Rechnung zu tragen, haben die sich die Eisenacher mit zwei weiteren Radsport-Vereinen zusammengetan und den „Thüringer Enduro Cup“ aus der Taufe gehoben. „Die Idee entstand aus einer Bierlaune heraus“, erzählt Rieth, der 1995 beim Downhill zum Mountainbike-Sport kam. Er hofft, dass alle drei Wettkämpfe durch die Zusammenarbeit aufgewertet werden. Das Rennen in Eisenach bildet gleichzeitig den Cup-Auftakt.

Zur erstmals ausgefahrenen Serie zählen zudem das „Inselsberg Enduro“ des Tabarzer SV am 6. Juni, wo eine Etappe im Dunkeln gefahren wird, und das „bewegungswelten Mountainbiking“ des RSV Adler Arnstadt am 26./27. September.

Das Logo für den neuen Cup Foto: C. Luck

www.rsv2002.de/