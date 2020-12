Guelph - Barrie - Erfurt: In Übersee wird für Hayden Nichol ein Wunsch wahr

Da gibt es eine gute niederländische Diagonalspielerin, Iris Scholten, sehr angriffsstark; eine intelligent spielende Außenangreiferin, Anne Hölzig, eine Bank in der Annahme. Name, Trikotnummer, Markenzeichen – kommt die Sprache auf Straubing, sprudelt es aus Hayden Nichol heraus. Genauso bei jedem anderen Team der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Bestens informiert zu sein über Spielerinnen und Spielformen ist für den 24-Jährigen nichts Besonderes. Dabei hat er wenn überhaupt die meisten bloß einmal auf dem Feld erlebt.

„Das ist Teil meiner Rolle“, sagt der Kanadier. Er spielt auf zig Videos von allen Gegnern an, die er am Laptop analysiert hat. Seit der Weihnachtswoche aber ist viel Arbeit hinzugekommen. Der junge Mann, der im Sommer nach Erfurt kam, um als Assistenztrainer Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln, rückte bei Schwarz-Weiß nach dem Weggang von Cheftrainer Dirk Sauermann in die erste Reihe.

„Das ist ein sehr interessantes Jahr“, sagt Nichol, „eine enorme Herausforderung“, schiebt er froh gelaunt nach. Eine unverhoffte ist es dazu, der sich der Mann aus Guelph im kanadischen Bundesstaat Ontario indes liebend gern stellt. Fokussiert und ohne Blick zurück ging er sie an, auch wenn es ein Intermezzo bleibt. Die Klubführung möchte in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Hayden Nichol weiß das.

Gewinnbares Match

Seine Gedanken aber drehten sich zuletzt nur um die Partie gegen Straubing. Ein gewinnbares Match ist es für den früheren Libero gewesen – und eines von großer Bedeutung für die an letzter Stelle liegenden Erfurterinnen. Ein Sieg, und sie hätten in der Entwicklung einen großen Schritt nach vorn gemacht. Umso enttäuschter war Nichol nach dem 1:3 (-11, -16, 18, -14) am Sonntag.

„Unsere Erwartungen waren hoch. Wir hatten eine gute Woche.“ In den spielerischen Fluss, den er sich wie beim 3:2 gegen Münster eine Woche zuvor erhofft hatte, kam sein Team bloß im dritten Satz. In dem gelang vieles. Ansonsten waren die Aufgaben oft nicht druckvoll und die Annahme nicht stabil genug, um den Angstgegner zu schlagen. Erschwerend kam hinzu, dass er verletzungsbedingt auf wichtige Spielerinnen verzichten musste – Madeline Palmer (Knie), Sara Kovac (Schulter), Victoria Michel Tosi (Oberschenkel). „Schade, Hayden hätte einen Erfolg unheimlich verdient gehabt“, lobte Präsident Michael Panse den Einsatz des Co-Trainers.

Die Nachricht, plötzlich zum Cheftrainer aufgerückt zu sein ist, hatte sich vor ein paar Tagen ruckzuck in Kanada verbreitet. Die Georgian Grizzlies posteten im sozialen Netzwerk seinen Aufstieg und verfolgen auch sonst jeden Schritt des 1,90 Meter großen Ex-Kapitäns. Mit dem Georgian-College-Team von Barrie, wo Nichol ein Aufbaustudium nach seinem Abschluss in Guelph begonnen hatte, gewann er im Februar mit Bronze die erste Medaille überhaupt für die Grizzlies bei einer College-Meisterschaft.

Job im Volleyball erträumt

Etwa halb so groß wie Erfurt sei Guelph. Volleyball spiele eine große Rolle. Wenn jemand von dort in der höchsten Liga Deutschlands arbeiten kann, sei das für die Leute aufregend, so Hayden Nichol. Dabei ist die Reise für ihn selbst nicht minder aufregend. Einen Job im Volleyball hatte er sich erträumt. Dass der Weg über den Atlantik führt, ist so aber nicht geplant gewesen. Nichol wollte ein Jobangebot in Barrie als Assistent der Damenmannschaft annehmen, nachdem er während des Studiums in Guelph assistiert hatte. Das zerschlug sich indes, so spielte er bei den Grizzlies und überlegte im Sommer, wie er beruflich im Sport Fuß fassen könnte.

„Volleyball ist mein Leben“, sagt Nichol. „Ich liebe diese Atmosphäre.“ Der frühere Abwehrspezialist ist wie wohl jeder kanadische Junge von klein auf dem Puck nachgejagt. Ein Handbruch verhinderte eine Karriere auf Kufen. Baggern aber, das ließ und lässt der Arm zu. Mit zwölf begann er damit und sah nach zwölf Jahren nun nach dem Bronze-Coup den Zeitpunkt, um seine Spieler-Laufbahn zu beenden. Auf den Rat eines Trainerkollegen hin bewarb sich Nichol auf einer amerikanischen Website. Die Erfurter um Trainer Dirk Sauermann und Manager Christian Beutler stießen bei ihrer Suche nach einem Co dort auf ihn. Wenig später war er hier. „Ich bin sehr froh darüber.“

Kanada böte kaum Möglichkeiten für einen Vollzeitjob als Volleyball-Trainer. In der höchsten deutschen Liga Erfahrungen sammeln zu können sei eine großartige Gelegenheit, sich zu entwickeln. Noch ein Level höher, sagt er und meint, von einem fantastischen Trainer in dem halben Jahr sehr viel gelernt zu haben. „Mehr kann ich eigentlich nicht erwarten“, zitiert ihn „GuelphToday“.

Zu Weihnachten durfte sich Hayden Nichol fühlen, als wäre ein Traum wahr geworden. Cheftrainer, wenn auch nur für ein paar Tage. Aber eine neue, wichtige Erfahrung, um im neuen Jahr wieder ganz Co zu sein, wenn das Training ab 11. Januar anläuft. Mit frischem Wind und wohl neuem Coach. Die Stärken und Schwächen der Gegner zu kennen, kann nur helfen. Er wird sehr oft vorm Laptop sitzen.