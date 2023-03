Gündogan möchte weiter für DFB-Auswahl spielen

Manchester Ilkay Gündogan möchte weiterhin für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen. Nach dpa-Informationen hat der 32 Jahre alte England-Profi Bundestrainer Hansi Flick über seine Entscheidung bereits informiert. Sport1 hatte zuerst über die für die Nationalmannschaft wichtige Personalie auf dem Weg zur Heim-EM berichtet.

Lange hatte Gündogan, der sich nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft Bedenkzeit erbeten hatte, seine Entscheidung offengelassen. In Katar stand der Kapitän von Manchester City bei allen drei deutschen Spielen in der Startformation und gehörte dabei zu den besseren deutschen Nationalspielern.

Die ersten Auftritte der Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung steigen Ende des Monats. In Mainz geht es am 25. März gegen Peru, drei Tage später wird in Köln gegen Belgien gespielt.

Gündogan gab sein Länderspieldebüt im Oktober 2011 beim 3:1 in der EM-Qualifikation in Belgien. Mittlerweile hat er 66 Länderspiele absolviert. Unterbrochen wurde die Karriere des technisch begabten Mittelfeldspielers im Nationaltrikot immer wieder von Verletzungen. Die Turnierhistorie Gündogans ist auch dadurch voller Enttäuschungen. Bei der EM 2012 war er dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Die WM 2014 und damit den Triumph in Brasilien verpasste er wegen langwieriger Rückenprobleme. Auf die EM 2016 musste er wegen Knieproblemen verzichten. Bei der Euro 2024 will es Gündogan noch einmal wissen.