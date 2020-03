Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Günter Oppel wird 80: Sportlicher Hansdampf in allen Gassen

In Eisenach kennt ihn jeder, den sportbegeisterte Fleischermeister Günter Oppel. Am Donnerstag feiert er seinen 80. Geburtstag. Im Vorfeld trafen wir uns mit dem vitalen Jubilar zum Interview.

Sprechen wir zunächst über Ihren beruflichen Werdegang.

Nach dem Schulbesuch in meinem Heimatort Falken absolvierte ich in Eisenach eine Fleischerlehre, legte im Jahr 1962 meine Meisterprüfung ab, war ab 1963 in der Eisenacher Julius-Lippold-Straße selbstständig. 1992 kaufte ich das Gebäude in der Georgenstraße 9, renovierte es grundlegend. In der Julius-Lippold-Straße wurde ein neues Ladengeschäft gebaut, im Marktkauf eine Filiale eröffnet. Vor 15 Jahren ging ich in den beruflichen Ruhestand.

Motorboot-Rennen, ein ausgefallener Sport in der ehemaligen DDR?

Ich war zunächst mit einem kleinen Faltboot auf der Werra unterwegs. Ich habe dann den Rennboot-Bauer Bernhard Danisch kennengelernt, der in einer Einzelproduktion mir mein Rennboot entworfen und gebaut hat. Auf dem Anhänger meines „Wartburg“ habe ich dann das Motorboot zum Training an die Bleilochtalsperre und zu den Wettkämpfen gefahren. An einer abgesperrten Strecke konnte ich an der Bleilochtalsperre trainieren. Ich war für die Weltmeisterschaft in Italien nominiert, also NSW-Reisekader. Den Begriff kennt heute kaum noch jemand. Ich durfte in die Nichtsozialistische Welt (NSW) fahren, wurde 1970 Vizeweltmeister im Motorboot-Rennen. Neun Jahre bin ich Rennen gefahren.

Es folgte der Wechsel auf das Surfbrett, ein in der DDR auch nicht weit verbreiteter Sport?

Nun, es gab immerhin 40.000 Surfer, zumeist aus der Region um die Ostsee. Ich musste mich für die DDR-Meisterschaften, an denen 44 Surfer teilnahmen, über Ausscheidungsrennen qualifizieren. Platz sechs bei Meisterschaften war meine beste Platzierung. Zur Teilnahme an der DDR-Meisterschaft musste ich mir vom „Rat der Stadt“ die Genehmigung einholen, um eine Woche meine Fleischerei schließen zu dürfen. Zu meinen größten Erfolgen rechne ich, dass es mir gelungen ist, eine Surfregatta auf der Bleiloch-Talsperre zu organisieren. Mein Konterfei auf dem Surfbrett zierte sogar die Titelseite der NBI, einer Illustrierten in der DDR.

Im Motorboot raste Günter Oppel 1970 zum Vize-Weltmeistertitel. Foto: SPORTFOTOSEISENACH

Surfen an der Ostsee im damaligen Grenzbereich war sicherlich nicht einfach?

Zu einer DDR-Meisterschaft vor Warnemünde musste ich vorab meinen Personalausweis abgeben und erhielt ihn nach dem Rennen zurück. Das war schon verrückt, ist heute unvorstellbar.

Günter Oppel, zu Wasser, zu Land und in der Luft, und dann gab es später sogar Günter Oppel im Formel-1-Wagen?

Als nachträgliches Geschenk zu meinem 60. Geburtstag, also vor 20 Jahren, organisierte mir ein Freund aus Wallau ein ganz besonderes Geschenk, um mir einen großen Wunsch zu erfüllen, einmal im Formel-1-Auto zu fahren. Ich verbrachte eine Woche in Italien, absolvierte einen Lehrgang mit Formel-3-Autos, durfte am vierten Tag in einen Formel-1-Wagen umsteigen, drehte mit einem Fahrzeug von Michael Schumacher sechs Runden. Zum Abschluss erhielt ich ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an einem Formel-1-Lehrgang.

Der Handball in Eisenach, eine Herzensangelegenheit, die Ihnen viele Freundschaften und Erlebnisse bescherte?

Fürwahr. Ganz viele! Um den 1990 neu gegründeten ThSV Eisenach zu unterstützen habe ich mit Freunden den Förderverein gegründet. Wir haben zu jedem Heimspiel die Versorgung mit Speisen und Getränken übernommen. Tausende Bratwürste haben wir gebraten und verkauft. Zu den fleißigen ehrenamtlichen Helfern gehörte auch der Kriegsflüchtling Shpetim Alaj, heute der Präsident des ThSV Eisenach. Alle Einnahmen aus dem Verkauf flossen in unseren Verein. Mit vielen renommierten Schiedsrichtern schloss ich Freundschaften, die mir noch heute Grüße ausrichten lassen.

Und dann brachten sie den ThSV Eisenach im Flugzeug sogar zu Auswärtsspielen.

Im Jahr 1995 habe ich meinen Flugschein abgelegt, habe 18 Jahre ein eigenes Flugzeug gehabt. Als erster Handball-Bundesligist ist der ThSV Eisenach deshalb zu einem Punktspiel geflogen. Drei kleine Flugzeuge, gesteuert von Michael Haufe, Helge Schubert und mir flogen mit unseren Spielern vom Flugplatz Eisenach-Kindel zu den Auswärtsspielen nach Flensburg und Kiel. Ein Fernsehteam hat uns sogar begleitet.

Sie versäumen auch heute noch kein Heimspiel des ThSV Eisenach, sind allerdings auch zu den Spielen des Nachwuchses in der Werner-Aßmann-Halle anzutreffen. Wie sehen Sie die derzeitige Situation im Verein?

Was unsere erste Mannschaft betrifft, zehren wir jetzt noch von unserem Vorsprung, ich hoffe, wir kommen nicht noch in Bedrängnis. Ich freue mich sehr über die aktuellen Nachwuchserfolge und wünsche mir, dass eigene Talente wieder den Sprung in unsere erste Mannschaft finden.