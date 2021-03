Gut für Kicker der Saalfeld Titans und die Kinder

Eine Kickerin der Saalfeld Titans steht vor dem Kinder- und Jugendheim in Ranis, für deren Bewohner der Verbandsligist seit Anfang des Monats läuferisch Geld sammelt.

Saalfeld. Halbzeit beim Spendenlauf der Fußballerinnen der Saalfeld Titans für Kinder- und Jugendheim in Ranis

Halbzeit bei der dritten Corona-Pausen-Aktion der Fußballer der Saalfeld Titans: Die Kickerinnen, die üblicherweise in der Verbandsliga Thüringens um Punkte kämpfen, sammeln seit dem 1. März mit einem Spendenlauf Gelder für ein Kinder- und Jugendheim in Ranis.

„Wir sind im Plan“, sagt Lisa Schumann von den Titans-Fußballerinnen. Soll heißen, dass die Spielerinnen bislang mehr als 500 Kilometer absolviert haben. Denn als Ziel hat man sich vor dem Start der Aktion eine Strecke von 1000 Kilometern gesetzt.

Insgesamt nehmen 18 Spielerinnen an dem Spendenlauf teil.

Und auch über die Zahl der bisherigen Spender freut man sich bei den Organisatoren: Hier beteiligen sich dabei sowohl Firmen als auch Privatpersonen, wahlweise mit Beträgen für die gelaufenen Kilometer oder mit einem Festbetrag.

„Aber eine Beteiligung ist natürlich auch derzeit noch möglich“, betont Lisa Schumann. Interessenten können sich unter fussball@saalfeld-titans.com melden.

Gartenfest im Frühjahr

Mit ihrem Spendenlauf wollen die Kickerinnen die Mädchen und Jungen in der Diakonie-Einrichtung im benachbarten Saale-Orla-Kreis unterstützen. Dabei sei jetzt schon klar, dass die Spendenempfänger voraussichtlich im Frühling ein Gartenfest planen, für das dann das Geld verwendet werden soll.

„Wenn es der Inzidenzwert zulässt, wollen wir da natürlich auch gern dabei sein“, sagt Lisa Schumann, die sich über die Einladung an die Kickerinnen freut.

Insofern ist die sportliche Aktion der Titans-Fußballerinnen nicht nur etwas für das eigene Wohlbefinden, sondern auch etwas für die Kinder.

Mit der Einrichtung in Ranis verbinden die Verbandsliga-Akteure schon eine über ein Jahr lange Freundschaft. Anfang Januar vergangenen Jahres nahmen die jungen Leute aus dem Nachbarkreis am Hallenturnier um den Feengrottenpokal teil, den die Saalfeld Titans organisierten. Und ihnen gefiel es dort so gut, dass man sich gleich für die nächste Turnier-Auflage anmeldete. Doch wegen Corona wurde aus dem Turnier im Januar diesen Jahres bekanntlich nichts.

Für die laufenden Kicker ist die derzeitige Aktion bereits die dritte in der gegenwärtig auferlegten Spielpause. Bereits Ende vergangenen Jahres lief der Verbandsliga-Spitzenreiter virtuell zum Londoner Wembley-Stadion und absolvierte Workout-Einheiten, die in einem Adventskalender hinterlegt waren.

