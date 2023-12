Haarhausens A-Junioren besiegen Jena-Zwätzen

Haarhausen In der Verbandsliga startete der Aufsteiger mit fünf Niederlagen. Gegen den SV Jena-Zwätzen gab es jetzt einen überzeugenden 5:2-Erfolg

In der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren blieb Wachsenburg Haarhausen gegen den SV Jena-Zwätzen mit 5:2 erfolgreich und ist damit zum vierten Mal in Folge in Thüringens höchster Spielklasse unbesiegt. Lewis Loos köpfte schnell zum 1:0 ein (2.), doch Zwätzen drehte durch Meyer das Ergebnis zum 1:2 (23., 35.). „Das war eine knifflige Phase, wir haben es aber geschafft, noch vor der Pause wieder auszugleichen“, lobte der Trainer Ronald Hennemann. Toni Lindig traf zum 2:2 (45. +1). Nach der Pause bestimmte Haarhausen das Spiel. Wieder war Loos zur Stelle (54.) und mit langem Lauf über die rechte Seite baute Lindig aus (65.). Per wuchtigem Kopfball besorgte erneut Loos den 5:2-Endstand (72.).