Habesohn holt früh den Ehrenpunkt für den Post SV Mühlhausen

Mühlhausen. Mühlhausens Tischtennisspieler verlieren in der Bundesliga gegen Meister Düsseldorf wie erwartet mit 1:3.

Den großen Favoriten zumindest zu Beginn geärgert, letztendlich aber doch ohne Chance blieb Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen am Sonntag in seinem Heimduell gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und gewann verdient mit 3:1.

Während Legende Timo Boll noch fleißig Autogramme schrieb und für Fotos zur Verfügung stand, wich die Enttäuschung bei den Postlern auch recht schnell. Klar bedeutete das 1:3 die dritte Niederlage in Folge. Schlecht präsentierte sich der Verein vor ausverkauftem Haus aber nicht. „Glückwunsch an Düsseldorf, die in den entscheidenden Momenten die bessere Mannschaft waren“, befand Sportmanager Thomas Stecher.

Zunächst durfte Post auf den Coup hoffen. Daniel Habesohn holte dank seiner Erfahrung mit einem umkämpften 3:1 gegen den jungen Norweger Borgar Haug den ersten Punkt für Mühlhausen. Ovidiu Ionescu sah sich hingegen Spitzenspieler Anton Källberg gegenüber, der in den entscheidenden Situationen sicherer agierte und 3:1 siegte.

Im Duell der Dreier traf Steffen Mengel auf Boll und legte im ersten Satz vor. Dann aber wurde Deutschlands Ikone besser, profitierte immer von großen Vorsprüngen und gewann dann sicher 3:1. Mit dem 1:2 im Rücken ging Habesohn gegen Källberg an den Tisch, war jedoch beim 0:3 chancenlos.

Nächsten Sonntag gastiert Post in Mainz (13 Uhr). „Keine Frage, hier müssen wir Punkte holen“, blickte Stecher voraus. Letzte Saison verlor man dort allerdings 0:3.