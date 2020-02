Halbes Dutzend Tore für den FC Thüringen Weida

Fußball-Thüringenligist SG Thüringen Weida bleibt in der Erfolgsspur. Nach dem 1:0 gegen Blau-Weiß Neustadt bezwangen die Osterburgstädter mit der SG Eurotrink nun auch einen Kreisoberligisten klar mit 6:2. Besonders in der ersten halben Stunde war die Dominanz der Gastgebers augenscheinlich.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Wir konnten einiges ausprobieren. Das Resultat will ich aber nicht überbewerten. Für mich ist der erste Rückrundenspieltag in Sonneberg entscheidend“, so Weidas Trainer David Kwiatkowski, der sich diesmal über vier Wechselspieler freuen durfte.

Tim Urban eröffnet Torreigen per Heber

Die Hausherren hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf. Nach einem Zuspiel von Domenic Knoll war Tim Urban zur Stelle und traf per Heber ins kurze Eck (3.). Während Eurotrink-Routinier Maik Scherzer mit seinem Schlenzer an Weidas Keeper Christoph Haase scheiterte, schlugen die Gastgeber wiederum eiskalt zu. Ein missglücktes Zuspiel von Torwart Nico Drechsel schnappte sich Domenic Knoll, überlief den Schlussmann noch und schob ins kurze Eck ein (5.). Patrick Leutloff (11.), Maximilian Wetzel (21.) und ein Eigentor von Dominik Kerzig (32.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe, bevor sich die Gäste besser auf das Weidaer Spiel einstellten.

Nach Wiederbeginn verkürzte Maik Scherzer per Elfmeter auf 5:1 (49.). Kurz darauf stellte Tim Urban mit seinem zweiten Tor des Tages den Fünf-Tore-Abstand wieder her (53.). Den 6:2-Schlusspunkt setzte kurz vor Abpfiff Robin Fleischer, der mit einem Heber kurz hinter der Mittellinie den Gastgeber-Keeper überwand (89.).

Neues Spielsystem geht zunächst gehörig schief

„Wir haben anfangs ein neues System ausprobiert, was erst einmal richtig schief ging. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann gesteigert. Das macht Mut für die nächsten Wochen“, urteilte Eurotrink-Trainer Jörg Fleischer.

Weida erwartet zum nächsten Test am kommenden Freitag um 19 Uhr den Landesklässler FSV Schleiz. Eurotrink gastiert am Sonntag um 14 Uhr bei Landesklasse-Spitzenreiter Blau-Weiß 90 Neustadt.