Halbzeit in der Landesklasse: Spitzenduo ist rundum zufrieden

Thüringens Fußballer sind in der wohlverdienten Winterpause. Wie ist der erste Teil der Saison für die sechs Landesklässler aus dem Bereich Eisenach und Gotha verlaufen? Und wie soll es 2020 möglichst weiter gehen? Die Antworten auf diese Fragen erhielt unsere Zeitung von den Kapitänen bzw deren Stellvertreter.

Halbzeitbilanz

Philipp Kiebert (FSV Ohratal Ohrdruf): Wir sind selbstverständlich zufrieden. Wir haben eine super Hinrunde gespielt, sind ungeschlagen und dementsprechend zurecht der Tabellenprimus. Der Erfolg lässt sich allerdings nicht nur am Punktekonto verzeichnen, sondern ich denke, dass auch unser Torverhältnis von 50:9 für sich spricht. Wir sind aber auch alle froh, dass die Winterpause uns mal durchschnaufen lässt und uns Zeit für die wichtigeren Dinge des Lebens bietet.

Sebastian Galozy (FC Eisenach): Nachdem wir super in die Saison gestartet sind, kam leider eine leichte Talfahrt. Da hat manchmal das Quäntchen Glück und vielleicht auch die nötige Erfahrung gefehlt, um einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Wir wussten, dass es mit einer so jungen Mannschaft auch mal eine Phase mit zwei, drei Niederlagen geben kann. Zum Ausklang, als wir gegen Herpf einen Rückstand drehen konnten, haben wir aber gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren.

Stephan Ehegötz (FC An der Fahner Höhe II): Also mit der Hinrunde sind wir nicht ganz zufrieden. Wir haben einfach ein paar Punkte zuviel liegen gelassen. Gerade die Gegentore in den letzten Minuten waren sehr bitter. Aber daraus müssen wir einfach lernen. Wo wir zufrieden sind, dass wir einige junge Spieler integrieren konnten und sogar viele sich als Stammspieler integriert haben.

Dominik Döbereiner (Wacker Gotha): Natürlich sind wir mit den Ergebnissen und mit dem Tabellenplatz zufrieden. Was soll man als Tabellenzweiter auch anderes sagen.

Alexander Koch (SV Waltershausen): Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir natürlich nicht zufrieden sein. Wir haben deutlich zu wenig Punkte auf unserem Konto. Wir konnten zwar mit fast jedem Gegner auf Augenhöhe agieren. Jedoch hat in den entscheidenden Momenten oft die letzte Entschlossenheit gefehlt und schlussendlich auch die Qualität. Vor allem aber gegen die direkten Konkurrenten konnten wir unsere Leistung nicht abrufen.

Patrick Lorenz (SG Gospenroda): Wir wussten von Anfang an, wie schwierig es wird. Trotz der widrigen Umstände mit dem Trainerrücktritt und vielen Verletzten haben wir oft gezeigt, dass wir mithalten können. Paradebeispiele waren die Partien gegen Wacker Gotha (1:2) und beim FC Eisenach (1:1). Die Moral in der Truppe ist auf jeden Fall intakt.

Ausblick

Kiebert: Unsere sportlichen Ziele sind weiterhin unverändert. Wir möchten mit viel Leidenschaft, Ehrgeiz und Spaß weiter oben mitmischen und selbstverständlich so lange wie möglich ungeschlagen bleiben. Wie sich die sportliche Ausrichtung in ein paar Monaten auswirkt und wie der damit verbundene weitere Weg sein wird, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin versuchen wir weiter erfolgreich zu sein und aus unserem Hobby den bestmöglichen Erfolg zu erzielen.

Galozy: Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, um im ruhigen Fahrwasser weiter als Mannschaft zusammenwachsen zu können.

Ehegötz: Für die Rückrunde haben wir uns vorgenommen, dass wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln, um in der Liga zu bleiben. Ich denke, dass wir das auch schaffen, da wir mega Potenzial haben und auch in der Rückrunde wichtige Spieler wieder dabei sind. Aber wir müssen auch ein bissl Glück haben, dass wir von Verletzungen verschont bleiben, da unser Kader leider in der Breite nicht ganz optimal ist. Aber trotzdem bin ich guter Dinge und wir sind schon heiß auf die Rückrunde.

Döbereiner: Wir möchten mindestens genauso viele Spiele gewinnen wie in der Hinrunde und uns als Mannschaft weiter entwickeln. Am Ende sollte ein Platz unter den ersten Drei herausspringen.

Koch: Ziel in der Rückrunde ist ganz klar der Klassenerhalt.

Lorenz: Wir haben uns längst noch nicht aufgegeben. Unter unserem neuen Trainer Carsten Ruppel werden wir uns ab 24. Januar gezielt vorbereiten, am System etwas umstellen und dann nochmal alles raushauen. Allerdings hält die Verletztenmisere an. Björn Kümmel wurde am Knie operiert und wird bis Juni pausieren müssen. Auch Jonas Trostmann und Torhüter Björn Rinn fallen noch länger aus. Aber wir sind Sportler, wollen uns durchkämpfen. Entscheidend wird, dass wir die leichten Fehler abstellen. Und wenn es am Ende nicht reicht, wäre es kein Weltuntergang.