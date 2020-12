Halbzeit: Kühlen Kopf bewahren

Dieter Hoeneß wurde als Held gefeiert. Im Pokalfinale von 1982 war der Bayern-Profi beim Duell mit dem 1. FC Nürnberg mit Gegenspieler Alois Reinhardt zusammengerasselt und lag mit einer klaffenden Platzwunde am Boden. Flugs wurde ein Kopfverband angelegt, der aussah wie ein Turban.

Bald sickerte das Blut durch den weißen Mull, Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth nähte in der Halbzeit die Wunde mit zwei Stichen. Ohne Betäubung, versteht sich. Hoeneß war voller Adrenalin und hatte nur den Pokalsieg im Sinn. Tatsächlich erzielte er in letzter Minute den Treffer, der das 4:2 besiegelte – natürlich per Kopf.

Bei allem Ehrgeiz, künftig sollen Spieler besser vor sich selbst geschützt werden. Das International Football Association Board (IFAB), das im Fußball die Änderungen der Regeln berät und beschließt, will noch im Dezember zur Tat schreiten. Jenes Gremium möchte durchsetzen, dass bei Verdacht auf eine Kopfverletzung eine zusätzliche Auswechslung möglich ist. Eine Testphase soll noch im Januar beginnen.

Wer aber soll den Wechsel auf den Weg bringen? Wann liegt tatsächlich eine Kopfverletzung vor? Einen neutralen Arzt zurate zu ziehen ist kaum möglich, weil eine entsprechende Regelung von der Champions League bis hinunter in die Kreisklasse praktikabel sein muss. Letztlich wird wohl die Entscheidung beim Trainer liegen. Und wenn ein Spieler eine Verletzung vortäuscht, um einen zusätzlichen Wechsel zu erwirken? Möglich wäre, in jedem Fall auch dem Gegner einen Tausch zu ermöglichen. So oder so: All diese Detailfragen sind erst noch zu klären.

Fest steht allerdings: Der Schutz der Athleten macht durchaus Sinn. Wenn solche Mechanismen fehlen, kann es gefährlich werden. Im Profiboxen kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Der Russe Maxim Dadashev zum Beispiel, der mit einem Kampfrekord von 13:1 Seigen in den Ring gestiegen war, fiel im Juli 2019 nach seinem Duell in Oxon Hill in den USA mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Koma und wurde in die Klinik eingeliefert. Wenig später war der 28 Jahre alte Familienvater aus St. Petersburg tot.

Nach wie vor ist es heute allerdings ziemlich schwierig, trotz der inzwischen immerhin 44.000 diagnostizierten Gehirnerschütterungen pro Jahr im deutschen Sport die breite Masse für dieses Thema zu sensibilisieren. Wahrscheinlich ist das so, weil die Folgen – mal vom Profiboxen abgesehen – erst viel später sichtbar werden können. Wie bei Jeff Astle.

Der einstige englische Fußball-Nationalspieler war als bulliger Mittelstürmer für seine Kopfballstärke bekannt. Mit 55 erkrankte er an Demenz, vier Jahre später ist Astle gestorben. Die Rechtsmedizin erklärte, das wiederholte Hirntraumata für seinen frühen Tod verantwortlich seien und legten den Fall als Tod durch eine Arbeitserkrankung zu den Akten.

Tatsächlich hat jüngst eine Studie aus Schottland zutage gefördert, dass die Gefahr einer späteren Erkrankung an Alzheimer oder Demenz bei Fußballern um das Dreieinhalbfache höher sei als beim Rest der Gesellschaft. Auch wenn ein Kopfball nicht automatisch zu einer Schädigung des Gehirns führt, spricht jedoch einiges dafür, dass es sich für Kinder auf Dauer nicht förderlich auswirkt.

Im Gegensatz zu Deutschland wird dieses Thema ausgerechnet in England längst ganz offen diskutiert. Deren 120-facher Nationalspieler Wayne Rooney hat ein klares Statement abgegeben, fordert gar ein Verbot von Kopfbällen für Kinder und erinnerte an seine Erfahrungen aus den USA.

„Als wir dort gelebt haben, waren bei meinem älteren Sohn Kopfbälle im Fußball-Training und auch in Spielen verboten“, sagte er dem Daily Telegraph. In der Praxis sah dies zugegeben etwas, nun ja, ungewöhnlich aus. „Wenn der Ball in Kopfhöhe ankam, sind sie zur Seite gegangen und haben ihn durchgelassen“, sagte der 35-Jährige.

Tatsächlich ist auch in England, dem Mutterland des Fußballs, zumindest das Kopfballtraining für Kinder bis elf Jahren inzwischen verboten. In Deutschland ist jene Diskussion noch nicht angekommen. Wahrscheinlich, um niemandem vor den Kopf zu stoßen.