Hamilton rast auf Startplatz eins in Portugal - Vettel 15.

Lewis Hamilton hat sich in einer packenden Qualifikation die Pole Position für die Formel-1-Premiere in Portimão gesichert. Der sechsmalige Weltmeister verwies am Samstag seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Für den 35 Jahre alten Briten ist es die 97. Pole seiner Karriere und die neunte von bislang zwölf möglichen in diesem Jahr. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

Vettel enttäuscht als 15.

Für Sebastian Vettel endete die K.o.-Ausscheidung in Portugal wieder vor der finalen Runde. Der viermalige Weltmeister wurde enttäuschender 15. Teamkollege Charles Leclerc steuerte den Ferrari indes auf Position vier. Die Qualifikation hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen, nachdem sich im Freien Training vorher ein Gullideckel gelöst hatte und dieser erst wieder befestigt und abgesichert werden musste.

Hamilton kann mit einem Sieg am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/Sky und RTL) alleiniger Grand-Prix-Rekordhalter werden. Er liegt mit 91 Erfolgen derzeit gleichauf mit Michael Schumacher. (dpa)