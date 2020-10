Handball-Derbyzeit in Eisenach

Im stets reizvollen Thüringenliga-Nachbarschaftsvergleich zwischen dem ThSV Eisenach II und dem SV Town & Country Behringen/Sonneborn stehen sich am Sonntag um 16 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle zwei Teams gegenüber, die mit Platz fünf liebäugeln. „Ja, wir haben ein eingespieltes Team, zudem ist unser Kader breiter geworden“, begründet Christopher Kohls, der Coach des SV Town & Country Behringen/Sonneborn, dieses sehr ambitionierte Ziel.

Zum Saisonstart gelang im „Geisterspiel“ in der heimischen Halle ein klarer 27:19-Erfolg über Post Gera. Top-Torjäger Tim Rodrian, einst im ThSV-Nachwuchsprojekt, zeigte sich mit neun eingenetzten Bällen bestens in Form. Mit Lars Keller steht ein weiterer Ex-Eisenacher auf der Regieposition. „Dieses Jahr wollen wir was Zählbares aus Eisenach mitnehmen“, betont Kohls, der sich nur noch auf seine Rolle als Trainer konzentrieren will. „Wir haben gegen Gera diszipliniert und geduldig gespielt. So wollen wir auch die Partie in Eisenach angehen“, erklärt der Behringer Trainer.

Allerdings habe er auch Überraschungen in petto. „Lasst Euch überraschen“, übermittelte er schon mal in Richtung ThSV Eisenach II. Personell könne er aus dem Vollen schöpfen. Kohls und sein Team hoffen auf viele eigene Zuschauer in der Werner-Aßmann-Halle. Die Anhänger des SV T & C können ihre Mannschaft aufgrund der Hygieneregeln in eigener Halle derzeit leider nicht sehen. Am Sonntag bietet sich die Gelegenheit.

Beim ThSV Eisenach II wird erstmals Dejan Leskovcek in einem Pflichtspiel als verantwortlicher Trainer fungieren. Er kam von der HSG Werratal, ebenso Kreisläufer Patrick Cuturic, der einzige externe Neuzugang im Kader. Der ThSV Eisenach II schickt ein blutjunges Team in die Thüringenligasaison. Kapitän Qendrim Alaj ist mit 28 Jahren der weitaus älteste Feldspieler. Der „Senior“ lobt bei jeder Gelegenheit das gute Klima im Team, das gute Miteinander auch mit den vielen jungen Dachsen. Das wird auch bei jeder Trainingseinheit sichtbar. Die 17/18-jährigen Youngster spielen in der A-Jugend und in der zweiten Männermannschaft. Doppelschichten, wie an diesem Wochenende, wird es geben.

Eine Aufwärtsentwicklung war in den Testspielen zu sehen. Die Vereinsführung hat für das blutjunge Team mit der Zielstellung Platz fünf die Messlatte hoch angelegt. Man sehe die eigene Zweite hinter den Teams des SV Hermsdorf, HSG Werratal, VfB Mühlhausen und SG Suhl/Goldlauter. „Gleich im ersten Spiel wollen wir doppelt punkten, um mit einem guten Gefühl in die Saison zu starten, um mit Selbstvertrauen in die folgenden schweren Spiele zu gehen“, erklärt Torhüter Andreas Fehr. „Ich wäre gern dabei gewesen. Die Vorbereitung lief für mich gut“, lässt Rechtsaußen Philipp Urbach wissen. Ein im Testspiel in Wutha zugezogener Muskelbündelriss im linken Fuß zwingt ihn zu einer drei- bis vierwöchigen Handballpause.

„Zum Auftakt ein Derby in eigener Halle, das wir als Sieger beenden wollen“, betont Dejan Leskovcek mit Blick auf den Sonntagnachmittag. „Wir werden sicherlich körperlich voll gefordert, wollen entsprechend gegenhalten“, fügt der ThSV-Coach hinzu. Mit Tempo-Handball bis zur letzten Minute soll den Gästen eingeheizt werden. Neben Philipp Urbach muss er auch auf den noch an einer Handverletzung laborierenden Tom Steiner verzichten. Mit dabei sind die Ex-Behringer Hannes Meyer und Ardit Ukaj.