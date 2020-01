Handball: HSV Apolda nach Pause gefordert

Die Jungs werden ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sagt Patrick Schatz und lacht. Den aktuellen Fitnessstatus kenne er nicht, werde sich aber ab heute ein genaues Bild machen können. „Es geht wieder voll los“, sagt der Trainer der Handballer des HSV Apolda. Schon am Samstag werden sich auch die Fans ein Bild machen können, dann steht die erste Dienstreise des Jahres an. Beim USV Halle will man ab 19 Uhr bestehen. Der Kontrahent, das weiß Schatz, ist dem HSV direkt im Nacken, kann mit einem Sieg vorbeiziehen. Ein Unterfangen, das man beim HSV gern verhindern möchte.

Ende Januar, so erzählt der Vereinschef, will man sich festgelegt haben, wer in der neuen Saison das Traineramt von ihm übernehme. Auch mit potenziellen neuen Spielern sei im Hinblick auf die kommende Spielzeit gesprochen worden. Punkten könne man vor allen Dingen mit der Infrastruktur, mit der Halle, den Trainingsmöglichkeiten. Zudem sei man beim HSV bodenständig, baue keine Luftschlösser. Man nehme sich den jungen Handballern nicht nur sportlich an. „Wir helfen auch in Sachen Beruf oder Lehrstelle“, sagt Schatz. Diese Argumente helfen, um Verstärkungen von sich zu überzeugen. „Wir wissen, dass wir mit Jena oder Bad Blankenburg finanziell nicht mithalten können“, sagt Schatz. Es sei natürlich lukrativ in der Mitteldeutschen Oberliga gleich zwei Vereine zu haben, die einem mit echtem Derbycharakter gegenüberstünden. „Trotzdem: Jena ist 16 Kilometer weg. Das macht es uns in Sachen Sponsoren- oder Spielergewinnung nicht einfacher, wenn zwei Clubs so nah beieinander im selben Markt fischen“, sagt der HSV-Boss. Und genau da helfen eben die genannten Vorteile – man wolle „authentisch bleiben“ auf seinem Weg, jetzt nicht Knall auf Fall von der Dritten Liga reden. Freilich, schön wäre das schon. „Aber es muss eben auch finanziell machbar sein“, sagt Schatz. Das zu stemmen, bedeute einen enormen Aufwand. Deshalb sollen kleinere Brötchen satt machen: das obere Drittel der Mitteldeutschen Oberliga will man mittelfristig als seine Heimat etablieren.

Mit einem Auge schaut man da schon auch nach Jena, wo der HBV als Schlusslicht mit gerade sechs Zählern nun die Reißleine gezogen hat. Trainer Pierre Liebelt-Passarge musste seinen Stuhl räumen, es übernimmt wieder Manager Sergio Casanova. Das gab es schon im Vorjahr in Jena, als der jetzige HSV-Damentrainer Ralph Börmel gehen musste – und im Sommer beim HSV selbst, als Schatz von Robert Flämmich übernahm. Die Jenaer schätzt Schatz als eigentlich individuell starke Truppe ein, die ihr Potential aus für ihn unerfindlichen Gründen bislang nicht abrief. Nun aber, in der Rückrunde, erwarte er eine Steigerung, die sich auch in mehr Punkten niederschlägt. Jena will das, was Apolda verhindern will: zurück in den Abstiegskampf. Schade wäre es für Thüringen, wenn der HBV abstiege, das erklärt Schatz.

Der HSV selbst will frühzeitig seine Tücher ins Trockene bringen. Schatz’ Rechnung ist einfach: 14 Punkte hat man, etwa 22 sind vonnöten. „Ich weiß, dass man ganz schnell wieder unten rein rutschen kann“, sagt er. Nun fordere er von seinem Team schon in Halle eine fokussierte Leistung. „Jetzt können wir die beiden Siege gegen Bad Blankenburg und Burgenland vergolden“, sagt er. Als „geil“ apostrophiert er die Stimmung in der Apoldaer Halle zu diesen genannten Partien gegen die Spitzenteams, in denen man auf dem Parkett gezeigt habe, was in einem steckt.

„Wenn alle mitziehen, dann sind wir ein Team aus der oberen Hälfte“, sagt der Präsident. Wenn aber laissez-faire einzöge, dann werde man unter Umständen ein blaues Wunder erleben. Also: Gewinnen, am liebsten schon am Samstag in Halle, und dann in Ruhe in den nächsten Wochen die Planungen fürs neue Jahr forcieren – das ist der Plan des Patrick Schatz. Schließlich gehören zum Job des Präsidenten auch ein paar Hausaufgaben. Und wenn seine Jungs ihre gemacht haben, erleichtern sie die ihres Vereinschefs uns Trainers.

Samstag, 11. Januar, 19 Uhr: USV Halle – HSV Apolda