Handball: NSV-Damen verlieren trotz Führung

Im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den Tabellenführer der Landesliga, Staffel 1, den Thüringer HC III, zogen die NSV-Frauen (Claudia Dudek am Ball) den Kürzeren und verloren 21:25. Zur Halbzeit lag die Mannschaft von Roy Grob und Gabriele Bückert noch mit 9:8 in Führung. Clara Fiedler konnte noch dem Wechsel noch auf 10:9 stellen, es sollte aber die letzte Führung in diesem Spiel für die Gastgeberinnen sein. Die Gäste zogen auf 18:14 davon – das war spielentscheidend. Auffällig blieb, dass die Nordhäuserinnen trotz des fairen Spiels acht Zeitstrafen kassierten. Erfreulich war, dass alle Strafwürfe, fünf Stück, verwandelt wurden. Trotz der Niederlage bleibt Nordhausen auf dem dritten Tabellenplatz.