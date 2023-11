Bundestrainer Gaugisch benennt 16er-Kader für Frauen-WM

Hamburg Die Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels führen das deutsche Aufgebot für die WM in Dänemark, Schweden und Norwegen an. Eine Linkshänderin fehlt - zumindest vorerst.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat einen 16er-Kader für die am 29. November beginnende Frauen-Weltmeisterschaft in Schweden, Dänemark und Norwegen nominiert. „Die 16 Spielerinnen, die wir jetzt nominiert haben, sollen beim Turnier die maximal mögliche Leistung abrufen. Mit Vorbereitungsstart und damit in jeder einzelnen Trainingseinheit, die wir noch haben, wollen wir uns voll auf diesen Kreis fokussieren“, wurde der 49-jährige Gaugisch in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) zitiert.

Angeführt wird das Aufgebot von den beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels. Vorerst nicht im Aufgebot steht Linkshänderin Julia Maidhof, die sich Mitte Oktober eine Handverletzung zugezogen hat. Gaugisch: „Wir bleiben mit Julia im engen Kontakt und halten uns die Option offen, sie einzubinden, wenn es möglich und sinnvoll ist.“ Dagegen stehen in Annika Lott, Sarah Wachter und der erst 19 Jahre alten Viola Leuchter drei Akteurinnen vor ihrem WM-Debüt.

Das Turnier wird bis zum 17. Dezember ausgetragen. Die DHB-Auswahl spielt in Dänemark in der Vorrunde gegen Japan, den Iran und Polen. Die letzte Vorbereitung startet am 20. November im schleswig-holsteinischen Damp. Vor dem WM-Start stehen am 24. sowie am 26. November noch zwei Länderspiele gegen Schweden auf dem Programm.