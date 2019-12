Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hannover-Burgdorf verlängert mit Nationalspieler Böhm

Hannover. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Nationalspieler Fabian Böhm verlängert. Wie der Club bekanntgab, gilt der neue Kontrakt des 30 Jahre alten Kapitäns der "Recken" bis 2022.

Hannover-Burgdorf teilte die Vertragsverlängerung auf etwas ungewöhnliche Art und Weise mit: In einem 2:48 Minuten langen Video spielt Böhm einen Flugzeug-Kapitän. In dem Clip steigt der Rückraumspieler, der seit 2016 bei dem niedersächsischen Club spielt, zum Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen in ein Flugzeug und sagt zu ihm: "Keine Sorge, der Captain ist hier und das bleibt auch so."