Magdeburg verpatzt Champions-League-Auftakt gegen Veszprém

Magdeburg Titelverteidiger SC Magdeburg hat sein Auftaktspiel in der Handball-Champions-League verloren. Gegen Ungarns Meister Telekom Veszprém gab es nach enttäuschender Leistung vor 4224 Zuschauern ein 28:33 (18:21). Bester Magdeburger Werfer war Michael Damgaard mit sechs Treffern.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat sein Auftaktspiel in der Handball-Champions-League verloren. Gegen Ungarns Meister Telekom Veszprém gab es nach enttäuschender Leistung vor 4224 Zuschauern ein 28:33 (18:21). Bester Magdeburger Werfer war Michael Damgaard mit sechs Treffern.

Beide Teams arbeiteten sehr konzentriert, was in lang gezogenen Positionsangriffen gipfelte, bei denen die Gäste aus Ungarn leichte Vorteile verzeichneten, sich aber nicht absetzen konnten. Magdeburg konnte sein Tempospiel nicht aufziehen, weil sich zu selten Ballgewinne ergaben.

Magdeburg mit zu vielen Fehler im Angriffsspiel

Auch das Kreisläuferspiel funktionierte überhaupt nicht - nur der eingelaufene Rechtsaußen Tim Hornke traf vor der Pause vom Kreis. Der SCM lag zur Pause schon mit drei Treffern zurück.

Magdeburg verkürzte kurz nach der Pause auf nur einen Treffer Rückstand, doch dann schlichen sich wieder zu viele Fehler ins Angriffsspiel ein, und Veszprém zog auf sechs Treffer davon. Magdeburg konnte seine Probleme in Abwehr und Angriff nicht abstellen und kam erst in den Schlussminuten wieder einigermaßen in Reichweite, verkürzte vier Minuten vor Schluss auf drei Tore Rückstand. Doch als der Ex-Melsunger Agustin Casado traf (58.), stand die Niederlage endgültig fest.