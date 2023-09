MT Melsungen festigt Tabellenführung

Die Mannschaft von Melsungen-Trainer Roberto Garcia Parrondo hat in der Bundesliga den fünften Sieg im fünften Spiel gefeiert.

Kassel Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die Nordhessen kamen beim 35:27 (23:13) gegen den TVB Stuttgart zum fünften Sieg im fünften Spiel und egalisierten mit nunmehr 10:0 Punkten ihren Saison-Startrekord aus der Spielzeit 2015/16.

Vor 3205 Zuschauern in Kassel legten die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit mit einem 4:0-Lauf vom 9:7 zum 13:7 den Grundstein für den ungefährdeten Erfolg. Bis zur Pause wurde der Vorsprung sogar auf zehn Tore ausgebaut. Nach dem Wechsel agierte Melsungen nicht mehr so konzentriert, geriet aber nie in Gefahr. Bester Werfer beim Sieger war Ivan Martinovic mit sieben Toren.