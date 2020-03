Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handballderby in Ziegelheim ist verschoben

In Anbetracht der derzeitigen Corona-Krise fällt das für Sonnabend geplante Thüringenliga-Derby zwischen dem LSV Ziegelheim und dem SV Aufbau Altenburg aus. Seit am 10. März der Spielausschuss des Thüringer Handballverbandes den Stopp für den gesamten Spielbetrieb verhängt hat, geht sportlich gar nichts mehr. Und der Fortgang steht in den Sternen.

Der Spielbetrieb auf Nachwuchsebene wurde bereits für beendet erklärt. Thüringer Landesmeister wird es damit in allen Nachwuchsspielklassen in diesen Jahr keine geben. Auch sämtliche Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen und Fortbildungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Die bereits festgelegten Bezirkshandballtage fallen ebenso aus wie der seit langem geplante Verbandstag am 6. Juni in Erfurt. Im Erwachsenenbereich wird definitiv mindestens bis 19. April nicht gespielt, Gesetz des Falles eine Woche später könnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, allerdings wie soll das gehen wo auch der Trainingsbetrieb lahm gelegt ist, wäre man vier Spieltage in Verzug, drei geplante Spieltage ständen noch aus. Theoretisch kann die Saison bis 30. Juni ausgedehnt werden, im Notfall sogar länger.