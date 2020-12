Handballer hoffen auf den März

Der Mitteldeutsche Handballverband (MHV) will die Saison 2020/21 im März kommenden Jahres fortsetzen. Darüber informierte der Verband am Samstag auf seiner Homepage. Demzufolge werden die Punktspiele bei den Männern und Frauen sowie dem MHV-Jugend-Pokal ausgesetzt.

In der vierten Liga - in der aus Thüringen neben dem HSV Bad Blankenburg und dem HSV Apolda der HBV Jena und der Sonneberger HV bei den Männern sowie der HSV Apolda und der SV Aufbau Altenburg bei den Frauen – sollen dann jeweils die Hinrunden zu Ende gespeilt werden. Die Spieltage werden dabei laut Ansetzungsschlüssel absolviert. Nach Beratungen mit den Verantwortlichen der Dritten Liga sowie den drei Landesverbänden soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Dank an Trainer, Helfer und Unterstützer

Natürlich stehen die Überlegungen alle unter Vorbehalt der Entscheidungen durch die Politik. „Sollte die Wiederaufnahme des Spielbetriebes im März 2021 noch immer nicht möglich sein, wird die Arbeitsgruppe Spieltechnik weitere Szenarien erarbeiten“, heißt es in dem Schreiben, das der Vorstand sowie die Arbeitsgruppen Spieltechnik und Schiedsrichter unterzeichnet haben.

Im Vorfeld des am vergangenen Samstag veröffentlichten Szenarios habe es mehrere Videokonferenzen des MHV mit den an der Mitteldeutschen Oberliga beteiligten Vereinen gegeben. In Ergebnis dieser Beratungen betont man beim MHV, dass die derzeitige Situation für die Vereine in sportlicher und finanzieller Hinsicht eine riesige Belastung und Stresssituation ist. „Gilt es doch Verträge mit Spielern einzuhalten oder neu zu gestalten, den Nachwuchs bei der Stange zu halten und die Sponsoren weiter für den Handballsport zu sichern. An dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank an die vielen ehrenamtlichen Trainer, Helfer und Unterstützer, die trotz dieser schwierigen Situation, das Beste herausholen. Dies ist bewundernswert“, loben die Unterzeichner die betroffenen Vereine.

Hoffnung auf baldige Rückkehr von Fans und Stimmung

Der MHV habe trotz der ständig weiter steigenden Corona-Zahlen versucht, positiv nach vorn zu schauen und eine Fortführung der Saison zu planen. Zugleich verbindet man beim MHV die Hoffnung, dass „unser Handballsport inklusive der Austragung von sportlichen Wettkämpfen wieder möglich wird, dass wir alle wieder die leuchtenden Kinderaugen, die Freude der Fans, die Stimmung in den Spielhallen sehen und erleben können“.