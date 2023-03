Handballerinnen des Thüringer HC mühelos zum Sieg in Zwickau

Zwickau. Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Pflichtaufgabe in Zwickau mühelos gemeistert. Mit dem Auswärtssieg hat der Bundesligist Rang zwei gefestigt.

Die Rückkehr aus der Länderspielpause hat der Thüringer HC spielend gemeistert und sich bei seiner Pflichtaufgabe nicht überraschen lassen. Mit einem nie gefährdeten 33:19 (19:8) beim BSV Sachsen Zwickau hat die Mannschaft um Trainer Herbert Müller die englische Woche eingeläutet. Nach dem Heimduell am Mittwoch gegen Schlusslicht Waiblingen reisen die THC-Frauen zum Europapokal-Viertelfinale am kommenden Sonntag in Stavanger gegen den norwegischen Vertreter Sola HK.

Es war für die Handballerinnen des Thüringer HC bereits der 15. Sieg im 17. Saisonspiel, der Platz zwei weiter festigte. „Bietigheim werden wir in dieser Saison nicht von Rang eins verdrängen können. Wir wollen aber unbedingt Zweiter werden“, sagte Trainer Müller.

Zwar fehlte Sonja Frey aufgrund eines schmerzhaften Knochenödems auf dem Spann des Fußes. Aber auch ohne die österreichische Nationalspielerin bogen die THC-Frauen frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Johanna Reichert, die zuletzt wegen einer Erkältung nicht trainieren konnte, meldete sich spielbereit und erzielte das zwischenzeitliche 10:3 (19.). Unterm Strich war sie mit acht Treffer die erfolgreichste THC-Werferin.

Längst war zur Mitte der ersten Halbzeit klar, dass sich der THC nicht überraschen lassen würde. War Zwickau mal in guter Wurfposition, war Torhüterin Irma Schjött zur Stelle. In der 26. Minute wehrte sie einen Angriff ab, während im Gegenzug dann Annika Niederwieser zum 15:7 traf und ihre Mannschaft auf Kurs hielt.

Die Dominanz des Tabellenzweiten im Duell gegen den seit vier Spielen sieglosen Elften wurde in der Statistik deutlich. Mit einer Trefferquote von 63 Prozent war man klar besser als Zwickau (41) und auch bei den Toren durch Tempogegenstöße lag beim 5:1 das Übergewicht beim Thüringer HC.

Wie schon beim deutlichen 32:24 im Hinspiel blieb es über die gesamte Spielzeit eine einseitige Angelegenheit. Mit sechs Toren in Serie innerhalb von fünf Minuten, schraubte der Favoriten den Vorsprung schon vor der Pause auf 18:7 (29.).

Nach dem Wechsel brachte schließlich mit Nicole Roth auch die andere THC-Torhüterin mit einigen Paraden den Gegner zur Verzweiflung. Nicht erst beim 25:12 durch Jennifer Rode (43.) war es eine einstige Partie. So konnte der Thüringer HC sogar Kräfte sparen für die nächste Aufgabe, wenn am Mittwoch, 15. März, der VfL Waiblingen in der Salza-Halle in Bad Langensalza gastiert (19.30 Uhr).