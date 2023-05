THC-Handballerinnen werfen sich für Graz warm

Bad Langensalza. Den THC-Frauen glückt gegen Bayer Leverkusen die Generalprobe für das European-League-Finalturnier am kommenden Wochenende.

Jubel in der Salza-Halle! Mit einem souveränen 34:25-Sieg gegen Bayer Leverkusen warfen sich die THC-Handballerinnen für das anstehende Final-4 in der European League warm. Am kommenden Samstag treffen sie im Halbfinale des zweithöchsten europäischen Clubwettbewerbs auf Top-Favorit Ikast Handbold aus Dänemark. Ein Spitzenteam, das Trainer Herbert Müller „mindestens auf eine Stufe mit Bietigheim“ stellt: „Um eine Chance zu haben, muss bei uns alles passen.“

Gegen den Tabellenneunten sicherten sich die Thüringerinnen nicht nur Rang zwei, sondern sammelten auch Selbstvertrauen für das Turnier in der Steiermark. Dabei galten die „Werkselfen“ lange als Angstgegner. Gegen keine andere Mannschaft hat der THC in der Bundesliga häufiger verloren. In 39 Partien hatte es 15 Niederlagen gegeben. Die aktuelle Tendenz sprach jedoch klar für den THC: acht Siege in den letzten zehn Spielen.

Das neuerliche Aufeinandertreffen entwickelte sich von der ersten Minute an zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams gingen vor 954 Zuschauern hohes Tempo und setzten auf direkten Zug zum Tor. Nach acht Minuten waren bereits zwölf Treffer gefallen (6:6). Die Gastgeber legten vor, die wendigen Leverkusenerinnen hatten oft über den Kreis eine Antwort parat.

Besonders lauter Jubel brandete auf, als Sonja Frey aus dem Rückraum zum 9:7 traf (10.). Die Österreicherin laborierte in den vergangenen Wochen an einer Bauchmuskelzerrung und war in der Schaltzentrale schmerzlich vermisst worden. Mit insgesamt neun Toren scheint sie rechtzeitig für den Saisonhöhepunkt in ihrer Heimat fit zu sein. Frey war es auch, die mit tollem Schlagwurf die erste 4-Tore-Führung erzielte (15.11/20.).

In der Phase vor der Halbzeit hatte der THC Glück, dass die jeweils eingewechselte Laura Kuske drei Siebenmeter an den Pfosten „guckte“. Das nutzten Frey, Annika Lott (8 Tore) und Johanna Stockschläder (6), um das Ergebnis bis zur Pause weiter in die Höhe zu schrauben (21:13). Im zweiten Abschnitt stotterte der Angriffsmotor jedoch spürbar. Lotts 27:17 ins leere Tor (43.) beendete eine Phase mit etlichen Unterbrechungen.

Eine davon war die Rote Karte für Bayer-Kapitänin Mariana Ferreira Lopes, die einst auch das THC-Trikot trug. Die Portugiesin hatte Lott bei einem Konter umgestoßen und somit einen Treffer verhindert. Fortan musste sie die Begegnung von der Tribüne aus verfolgen – und sah einen nie gefährdeten THC-Erfolg.