„Gegen unsere Auslosung ist die vom DFB-Pokal ein lauer Wind“ – auch Holger Kette kann es kaum erwarten zu erfahren, gegen wen er ran muss zur diesjährigen Pokalmeisterschaft der HSBSG. Ausgeschrieben heißt das Hallen-Schlag-Ball-Spiel-Gemeinschaft, oder anders gesagt: eine Gruppe Sportbegeisterter, die sich seit 1992 regelmäßig zum Squash verabreden.

Dies geschieht immer dienstags, ab 20 Uhr, auf den drei Courts in der Lusaner Pro Sport Arena. Dort findet seit sechs Jahren zusätzlich zum Hobbyliga-Betrieb auch eine Pokalmeisterschaft statt. Mit Vor- und Finalrunde, Kampf, Schweiß – und besagter Auslosung, dem ersten Highlight der Veranstaltung.

Gelost wird traditionell im liebgewonnenen Vereinslokal „der Laden“ in der Geraer Wiesestraße. „Dort analysieren wir, schütten auch mal unser Herz aus. Den Kneiper nennen wir deshalb liebevoll heiliger Nik“, sagt Gernot Frenzel. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Interessengemeinschaft, der zirka 14 aktive Squasher angehören. Beim Pokalwettbewerb am vergangenen Samstag waren sogar 16 Teilnehmer am Start. Aktive, Ehemalige, Verzogene, Angehörige – die HSBSG sieht sich als große Familie, die ganz ungezwungen ihrem Hobby nachgeht.

Außer natürlich, es sind Meisterschaften – da möchte doch irgendwie jeder vor dem anderen sein. Oder besser gesagt: es möchte wieder jemand vor Falk Jünger sein, der das Turnier die letzten drei Jahre für sich entscheiden konnte. Meistens im Finale gegen Philipp Jahn, den sie „Messias“ nennen. „Er hat als junger Spieler und Trainer eine neue Qualität reingebracht. Durch seine Kontakte fanden wir Anschluss zu anderen Clubs in Mitteldeutschland“, sagt Holger über seinen Mitspieler, der den Pokal 2015 als Sieger in die Höhe strecken durfte. Die Premiere ein Jahr zuvor gewann Ronny Kranaster. Er bereitet sie jährlich vor, die Auslosung mit Champions-League-Charakter. Lose in Ü-Ei-Kapseln, ein Sektkübel als Urne, eine große Tafel zur Übersicht und reger Kontakt in diversen Whatsapp-Gruppen bieten Anwesenden und Daheimgebliebenen reichlich Spaß und Spannung.

Als unabhängige Losfee dient Kneiper Nik, notariell beglaubigt wird alles von Mitspielerin Beate, Rechtsanwältin von Beruf. Krankheitsbedingt konnte sie in diesem Jahr nicht am Turnier teilnehmen, schickte dafür mit Sohn und Partner zwei Vertretungen ins Rennen.

Der ausgeloste Turnierbaum garantierte jedem Spieler vier Duelle, wobei bereits das erste Spiel entschied, ob es um die Plätze 9 bis 16 oder 1 bis 8 gehen sollte. Ein straffes Programm – zumal am Abend auch noch die Weihnachtsfeier anstand. Natürlich wieder beim heiligen Nik, wo der ein oder andere kaputte Squash-Schläger auf den Sport hinweist. Schnell, Quirlig, Unwiderstehlich, Ausdauernd, Schlagfest, Herrlich: so beschreiben die Spieler mit passenden Attributen ihr SQUASH. Das „u“ könnte ebenso für unbekannt oder untypisch stehen. Denn nicht jeder weiß mit der Rückschlagsportart auf Anhieb etwas anzufangen.

„Gerade im Osten fehlt weiterhin die Lobby, es gibt wenig Plätze zum Spielen“, sagt Holger. Zudem hoffen Freunde dieses Sports seit Jahren auf eine Aufnahme ins olympische Programm, um an Popularität zu gewinnen. Doch sowohl in Tokio 2020 als auch vier Jahre später in Paris wird diese Hoffnung nicht erfüllt werden. „Ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich wird es global nicht breit genug betrieben und zu wenig beworben“, sagt Georg Sandig. Der 32-Jährige ist seit ein paar Jahren bei der HSBSG dabei. Er zählte zu den jüngsten, Peter Kindermann mit 56 Jahren zu den ältesten Teilnehmern beim Pokalwettkampf. Der gebürtige Dortmunder Kindermann kam 1994 nach Gera, 1999 schloss er sich den Squashern an. Beide zählten sie nicht zu den Titelanwärtern, doch waren begeistert dabei zur Auslosung, Turnier und Weihnachtsfeier.

Am Ende eines langen Pokaltages gab es sie dann, die Wachablösung. Premierensieger Ronny konnte Serienmeister Falk im Finale mit 3:1 vom Thron spielen. Dritter wurde Pierre Geyer, gefolgt von Lutz Freundel. Wie viele Extrarunden das für den neuen Champ am abendlichen Tresen bedeutete, blieb geheim. Auch da halten sie zusammen, die Schlagsportler der HSBSG.

Freizeitturnier Squash

Am 11. Januar 2020, 9 Uhr, Pro Sport Arena, Zopfstraße 6, 07549 Gera

Für alle Interessierten und Freizeitspieler

Meldung vor Ort oder an GernotFrenzel@web.de

Startgebühr: 15 Euro