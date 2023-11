Heiligenstadt gegen Bad Langensalza fällt aus

In Heiligenstadt kann weder auf Rasen noch auf Kunstrasen gespielt werden.

Heiligenstadt Die Stadt hat die Plätze gesperrt, ein Heimrecht-Tausch war nicht möglich - für den 1. SC Heiligenstadt ist bereits Weihnachtspause

Es wäre ein brisantes Duell gewesen, doch bereits jetzt steht fest, dass das für Samstag, 2. Dezember, angesetzte Fußball-Thüringenliga-Spiel zwischen dem 1. SC Heiligenstadt (SCH) und dem FSV Preußen Bad Langensalza ausfällt.

„Die Stadt hat sowohl den Rasen- als auch den Kunstrasenplatz gesperrt“, berichtet Heiligenstadts Trainer Marco Wehr. Da auch in Bad Langensalza nicht angepfiffen werden kann, war auch ein Heimrechttausch nicht möglich.

Für den SCH, der zuletzt beim FSV Schleiz mit 2:0 gewann, ist das Fußballjahr 2023 damit beendet. Es stehen keine Partien mehr an. „Wir trainieren auch nicht mehr“, sagt Wehr. Statt zu kicken, werden die Heiligenstädter am Samstag ihre Weihnachtsfeier abhalten. „Das hätten wir aber auch gemacht, wenn gespielt worden wäre“, so Wehr.