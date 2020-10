Heiligenstadts Fußballer warten weiter

Heiligenstadt. Der SC Heiligenstadt kommt in der Fußball-Verbandsliga gegen Erfurt Nord nicht über ein 1:1 hinaus.

Es ist jede Woche das Gleiche beim SC Heiligenstadt in der Fußball-Verbandsliga. Die Elf von Trainer Ronny Löwentraut agiert zumeist überlegen auf dem grünen Rasen, erspielt sich gute Möglichkeiten ohne sie zu nutzen und kassiert zumeist vermeidbare Gegentreffer. So geschehen auch am Samstagnachmittag im sonnenüberfluteten Gesundbrunnenstadion vor 110 erneut etwas enttäuschten Zuschauern gegen den guten Aufsteiger FC Erfurt Nord.