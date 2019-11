Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter Kämpfer unterstreichen ihr Können

Ziel war der „15. MINI-DEVIL-CUP“, der in Elxleben ausgetragen wurde – mit 99 Kämpfern aus elf Vereinen ein kleines Turnier und damit perfekt für die Jüngsten.

In der Altersklasse (AK) U7 starteten erstmals die Zwillinge Sophia und Erik Schimanski. Trotz großer Aufregung konnten beide je eine ihrer drei Begegnungen gewinnen und sehr stolz eine Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Gold für Häger und Urich

In der AK U9 hatte es Charlotte Häger mit zwei Gegnerinnen zu tun. Als leichteste in ihrer Gewichtsklasse konnte sie sich in beiden Kämpfen mit schönen Techniken und einer folgenden Festhalte durchsetzen und damit, genau wie auch Daniel Urich, die Goldmedaille umhängen lassen.

Daniel zeigte seinen Gegnern, dass er seine beim Training gelernten Hüfttechniken mittlerweile gut anwenden kann. Dreimal verließ er die Matte als Sieger.

Anton Weinrich hatte es bei diesem Turnier mit sehr starken Mitstreitern zu tun, ließ sich aber nicht entmutigen, konnte einen seiner drei Kämpfe in der Verlängerung gewinnen und landete damit auf dem dritten Rang.

Erwachsene kämpfen beim „SATANSCUP“

Erstmals lud der Ausrichter auch zum „SATANSCUP“ ein. Hier konnten die Erwachsenen ihr Können zeigen, sehr zur Freude der Kinder.

Aus Heiligenstadt starteten Jasmine Seifert und Jonas Aderhold und steuerten für die Mannschaftswertung einmal Gold und Silber bei, wobei Jonas an beiden Tagen auch als Kampfrichter auf der Matte stand.

Den ersten Kampf gewann Jasmine mit ihrer Spezialtechnik „Seoi-nage“, der zweite verlangte ihr einiges ab, aber mit einem schönen Ko-uchi-maki-komi konnte sie auch hier gewinnen.

Jonas musste sich seinem einzigen Gegner (in einer Gewichtsklasse höher) dreimal stellen.

Mit einem starken Soto-maki-komi konnte er seine erste Begegnung siegreich gestalten. Bei den Rückkämpfen gelang ihm das jedoch nicht.

Altersklassen U12 und U15 mischen mit

Beim „PUFFBOHNENCUP“ einen Tag später mischten die Altersklassen U12 und U15 mit. Mit 90 Wettkämpfern aus zwöf Vereinen war auch ein quantitativ überschaubares Turnier.

In der AK U12 besetzten die Heiligenstädter Judokas dieses Mal nur zwei Gewichtsklassen, diese allerdings jeweils doppelt.

Paul Karrasch und Ilja Buschnikow kämpfen gemeinsam mit vier anderen in der Gewichtsklasse über 55 Kilogramm (kg). Mit vier Siegen marschierte Paul durch und errang die Goldmedaille.

Ilja konnte sich diesmal nur teilweise durchsetzen und schaffte es auf den dritten Platz. Auch Julian Trümper und Oliver Seifert kämpften in derselben Gewichtsklasse.

Oliver gewann zwei seiner drei Begegnungen und holte sich damit Silber, bei Julians Kämpfen fehlte das kleine Quäntchen Glück, so dass er Vierter wurde.

Trainerinnen sind sehr zufrieden

In der AK U15 hatte Magdalena Turbiasz das Pech, kampflos zu sein. Den von der Trainerin organisierten Freundschaftskampf gewann sie schnell.

Magomed Alimkhanov hatte ein sehr schweres Los, konnte aber einen seiner drei Kämpfe gewinnen und verdiente sich damit die Bronzemedaille.

Die beiden Trainerinnen waren sehr zufrieden mit der Hingabe und dem Ehrgeiz der Wettkämpfer.