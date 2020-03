Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter läuft mit kleinen Tricks zu zwei Medaillen

Hartmut Erdmann vom 1. SC Heiligenstadt hat bei den Deutschen Leichtathletik-Hallen-Seniorenmeisterschaften in Erfurt gleich zwei Medaillen geholt. Über 400 Meter landete der 77-Jährige in der Altersklasse (AK) M75 auf dem dritten Platz, über 800 Meter sicherte sich der Eichsfelder sogar Silber.

„Ich bin selber etwas überrascht“, gab Erdmann nach seinen starken Vorstellungen zu. Die Vorbereitung konnte er nämlich aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht so intensiv wie gewünscht absolvieren. Auch in den Rennen selber zwickte es noch etwas im Bein. „Ich habe es schon noch etwas gemerkt“, berichtete der Routinier. Doch das konnte ihn nicht davon halten, in beiden Wettbewerben jeweils unter die Top drei zu stürmen. „Ich habe das schon mehrfach erlebt“, erklärte Erdmann: „Wenn man am Start steht, dann ist es auf einmal weg.“

Da Erdmanns Läufe jeweils an verschiedenen Tagen stattfanden, machte sich der mehrfache nationale Medaillengewinner per Auto gleich zweimal auf den Weg in die Landeshauptstadt. Allzu bequem waren die Fahrten nicht, berichtete er schmunzelnd: „Auch da habe ich den Oberschenkel gespürt.“

Doch in den Rennen war von Einschränkungen keine Spur mehr. Sowohl über 400 als auch über 800 Meter lief Erdmann persönliche Bestzeiten. Über die kürzere Distanz war der 77-Jährige drei Sekunden schneller als jemals zuvor, über die längere sogar vier Sekunden. Im Vergleich zu den Landesmeisterschaften steigerte sich Erdmann um 13 Sekunden. „Das hängt aber auch mit der starken Konkurrenz bei einer deutschen Meisterschaft zusammen“, erklärte er bescheiden.

Während sich Erdmann, Jahrgang 1942, über 400 Meter nach 79,08 Sekunden nur Gewinner Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied, Jahrgang 1943, 70,38 Sekunden), und Ewald Richter (SV Nienhagen, 74,05, Jahrgang 1945)) geschlagen geben musste, landete er über 800 Meter und absolvierten 3:04,67 Minuten hinter dem gut drei Jahre jüngeren Gewinner Ulrich Grönhardt (LAC Quelle Fürth, 2:43,52), der erst jetzt in die M-75-Kategorie aufgerückt war, aber noch vor Titelverteidiger Roland Elsner (LG Biebesheim). „Auf den habe ich mich konzentriert“, verriet Erdmann.

In beiden Rennen bediente sich der Eichsfelder eines kleinen Tricks, um erfolgreich zu sein. Auf der 200-Meter-Bahn nutzte er jeweils 100 Meter vor dem Ziel die Kurve, um plötzlich auf die zweite Bahn zu ziehen, um dann von dort aus seine Überholmanöver zu starten. „Das ist ungewöhnlich. Eigentlich versucht man weiter innen zu laufen, denn so ist der Weg länger“, erläuterte Erdmann: „So habe ich die anderen ein bisschen überrumpelt.“