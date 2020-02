Heiligenstädterin läuft zum Saisonhöhepunkt

Manchmal muss man ein wenig Glück haben. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der 16- bis 19-Jährigen in der Halle in Neubrandenburg hatte Mittelstrecklerin Eileen Seebon (Kraftverkehr Heiligenstadt) Glück mit der Auslosung – und der Taktik, die die Konkurrenz über 1500 Meter wählte. Im zweiten von drei Vorläufen wurde lange Zeit gebummelt. Seebon kam es entgegen, sie behielt den Überblick und qualifizierte sich als Dritte ihres Vorlaufs direkt für das Finale am Sonntag – und das überaus sicher.

Das Finale sollte ihr erst viertes 1500-Meter-Rennen überhaupt sein. Erst seit diesem Winter ist Seebon, die sich im Sommer 2019 über 3000 Meter für die deutsche Meisterschaften der 16- und 17-Jährigen qualifiziert hatte, auch auf den kürzeren Mittelstrecken unterwegs.

Schon ihr Auftritt zu Jahresbeginn über 800 Meter mit starken 2:19 Minuten hatte gezeigt: Auch für Distanzen wie den siebeneinhalb Hallenrunden ist von ihr etwas zu erwarten. Den ersten Beweis ihrer Leistungsfähigkeit über 1500 Metzer lieferte sie beim internationalen Meeting in Erfurt am 2. Februar, den zweiten, noch eindrucksvolleren, nun am Sonntagmittag beim Finale um die deutsche Meisterschaft in Neubrandenburg. Jederzeit war sie im Bilde, hielt sich in der zweiten Gruppe auf – und wurde für ihren couragierten Auftritt mit einer persönlichen Bestleistung von 4:41,85 Minuten belohnt – sie war noch einmal rund drei Sekunden schneller als beim Erfurt-Indoor. Sie, die nur zum Lernen nach Neubrandenburg gekommen war, hatte „geliefert“, stand als einziges Mädchen ihrer Trainingsgruppe am Erfurter Sportgymnasium im Finale. Der elfte Rang ist umso beachtlicher, da Eileen als 2003 Geborene noch der Altersklasse „unter 18“ angehört. In ihrer angestammten Altersklasse wird sie dann im Sommer auf der Bahn zu erleben sein; im Winter gibt es bei deutschen Meisterschaften nur die Gesamt-Altersklasse Jugend für alle unter 20.