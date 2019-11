Eisenachs Zweite (Ukaj am Ball) unterlag gegen Mühlhausen (hinten stehend Trainer Knöfler) mit 26:29.

Heimpleiten-Hattrick des ThSV Eisenach II

In der Handball-Thüringenliga der Männer kassierte der ThSV Eisenach II die dritte Heimniederlage in Folge. Gegen den zuletzt wenig überzeugenden VfB TM Mühlhausen hieß es am Ende vor über 200 Zuschauern 26:29 (13:14). Mit einer Vielzahl technischer Fehler verhalf der ThSV Eisenach II den Gästen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zum Sieg. Erfolgreichste werfer für den ThSV Eisenach II waren Armend Alaj mit 6 sowie Renato Pauli und Hannes Iffert mit je fünf Treffern. Für den VfB TM Mühlhausen, vom einstigen Eisenacher Jugendbundesligacoach Karsten Knöfler betreut, wurden Rückraumspieler Markus Bergmann und Linksaußen Björn Harder mit je neun Treffern notiert.

Besser lief es für Behringen/Sonneborn und Blau-Weiß Goldbach/Hochheim. Die Behringer gewannen am Samstag in eigener Halle gegen den LSV Ziegelheim mit 29:25, während die Hornissen in Altenburg 30:20 siegten und Rang drei verteidigten.