Herbslauf-Chef Hupe: „Ideal für persönliche Bestzeiten“

Tritt dieses Mal nicht selber an, sondern organisiert zusammen mit den Lauffreunden Eichsfeld: Matthias Hupe.

Dingelstädt. Am Samstag, 26. September, steigt der Dingelstädter Herbstlauf der Lauffreunde Eichsfeld. Der erste Vorsitzende Matthias Hupe freut sich bereits.

Ein bisschen wird es ihm am kommenden Samstag, 26. September, sicherlich auch selber in den Füßen jucken. Aber Matthias Hupe, erster Vorsitzender der Lauffreunde Eichsfeld und außerdem ein erfolgreicher Ausdauersportler wird beim „VR-Bank-Mitte-Herbstlauf“ nicht selber auf die Jagd nach einer guten Zeit gehen. Hupe und sein Team werden alle Hände voll damit zu tun haben, den Sportlern aus nah und fern auch in Corona-Zeiten einen besonderen Wettbewerb anbieten zu können.