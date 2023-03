777 Partners So will Hertha mit neuem Investor zusammenarbeiten

Berlin. Hertha BSC hat einen neuen Investor präsentiert: 777 Partners. Dessen CEO Josh Wander spricht über das Investment beim Berlin-Klub.

Hertha BSC hat einen neuen Investor: „777 Partners“. Am Montag präsentierte sich der Bundesliga-15. mit Josh Wander, dem Chef von 777, auf einer Pressekonferenz.

Präsident Kay Bernstein (42) ist froh, dass der Deal nun fix ist. „Es ist ein sehr guter Tag für Hertha BSC und den Berliner Weg. Es ist ein guter Tag, um das Label ‚Big City Club‘ zu beerdigen. Diesen Größenwahn der vergangenen Jahre abzustreifen. Wir haben die große Hoffnung, dass wir mit dem heutigen Tag in Ruhe weiterarbeiten können“, erklärte der Präsident.

Wie viel das Unternehmen mit Sitz in Miami an Investor Lars Windhorst für die 64,7 Prozent der Anteile bezahlt hat, unterliegt einer Verschwiegenheitsklausel. Wander aber erklärte, dass er 100 Millionen Euro in den Hauptstadtklub investieren werde.

Neuer Geldgeber für Hertha BSC

Der US-Amerikaner lauschte während den Ausführungen von Bernstein und Finanz-Geschäftsführer Tom Herrich dem Simultanübersetzer. „Ich möchte, dass die Fans und der Verein wissen, wie wichtig uns diese Verantwortung ist“, sagte der neue Geldgeber. Herthas Anhang hatte kritisiert, dass die 50+1-Regel nur noch auf dem Papier bestehe. „Wir haben auch vollen Respekt dafür, wie Fußball in Deutschland organisiert ist. Das ist eine Partnerschaft.“

Das Geld solle sinnvoll eingesetzt, nicht verpulvert werden, wie es bei den insgesamt 374 Millionen von Windhorst der Fall war. „Wir haben ein paar klare und einfache Prinzipien“, erklärte Finanz-Geschäftsführer Tom Herrich. „Wir sind Realisten, werden keine Luftschlösser bauen und uns nur Personal leisten, das wir auch bezahlen können.“

Im Hinblick auf die finanzielle Schieflage, in der sich Hertha befindet, kommt der Einstieg von 777 zur rechten Zeit. Vor allem, um die Lizenz bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu bekommen. „Das ist ein zentraler Baustein und extrem wichtig auf dem Weg“, sagte Herrich. „Liquidität ist das eine, wir müssen aber die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit für die gesamte Saison nachweisen. Das Investment von 777 hilft uns extrem, diesen Nachweis zu erbringen.“

777 Partners: Hertha zum Erfolg führen

Wander will so oft wie möglich in Berlin vor Ort sein, hat aber auch ein großes Team um Global Sports Director Johannes Spors an der Seite, das eng mit Hertha zusammenarbeiten wird. „Wir statten unsere Vereine mit allem aus, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein“, fasst es Wander zusammen.

Weiteres Geld ist nicht ausgeschlossen. „Alles ist möglich. Wir sind hier für ein long-term-investment“, sagte Wander. „Wenn wir glauben, dass es Sinn macht, mehr Kapital zu investieren, werden wir mehr investieren. Wir werden Hertha alle Ressourcen zur Verfügung stehen, um Hertha zum Erfolg zu führen.“

Im Gegensatz zu Windhorst bringt der neue Investor viel Erfahrung im Profi-Fußball mit. Neben dem Pariser Vorortverein Red Star Paris gehören auch die Erstligisten FC Sevilla, Standard Lüttich, Vasco da Gama aus Brasilien, Melbourne Victory sowie der Zweitligist CFC Genua zum Portfolio von 777 Partners.