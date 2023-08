Hertha BSC im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena: Das müssen Fans wissen

Jena. Am Sonnabend gastiert in der ersten Runde der Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in Jena. Rund um die Partie gibt es einiges zu beachten.

Am Sonnabend empfängt der FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal den Zweitligisten Hertha BSC. Was die Fans vor dem Spiel des Jahres in Jena wissen müssen.

Anreise: Im Umfeld des Stadions stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Der FC Carl Zeiss empfiehlt, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich, heißt es vom Club. Der Nahverkehr wolle in den Stoßzeiten zusätzliche Straßenbahnen einsetzen. Sponsoren stellen ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Sportforum ab. Übrige Plätze dort können Fans für drei Euro nutzen.

Zugang sowohl aus Osten wie auch Westen möglich

Zuwegung: Wie beim Spiel gegen Greifswald sind die Jenaer Zuschauerbereiche sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Da die Polizei im Paradies kurzzeitig Sperrungen plant und der Sportsteg in dieser Zeit nicht nutzbar ist, empfiehlt der Verein, gleich den Weg aus Richtung Märchenbrunnen einzuschlagen.

Fanmarsch: Treff ist um 10 Uhr am Johannisplatz. Der Abmarsch soll gegen 10.15 Uhr erfolgen. Die Stadt Jena hat strenge Regeln gesetzt.

So findet jeder Zuschauer den richtigen Eingang

Zuschauerbereiche: Der Zugang für die Westtribüne und den Sitzplatzblock der Nordtribüne erfolgt über den Eingang Saaleseite. Gäste für die Stehplätze der Nordtribüne nutzen den Eingang direkt hinter der Nordtribüne. Gäste auf den Sitzplätzen im Nordosten und Osten nehmen den Eingang hinter der Nordostecke. VIP-Gäste kommen über den Eingang des Funktionsgebäudes hinter der Osttribüne in ihren Bereich.

Der VIP-Bereich ist wie alle nutzbaren Stadionbereiche ausverkauft. Foto: Tino Zippel

Stadionöffnung: Die Stadiontore öffnen 11 Uhr.

Tickets: Das Spiel ist restlos ausverkauft, deshalb gibt es keinen Kartenverkauf am Spieltag. Eine Anreise ohne Ticket sei zwecklos, heißt es vom FC Carl Zeiss Jena.

Bier mit Alkohol darf ausgeschenkt werden

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf bei der Partie Bier mit Alkohol anbieten.

Gästefans: Der künftige Gästeblock auf der Südtribüne erlebt seine Premiere. 1661 Zuschauer werden aus Berlin erwartet. Gästefans nehmen die A4-Abfahrt Jena-Göschwitz und fahren von dort zu den Parkplätzen am Burgauer Weg. Hertha-Fanbusse erreichen die Parkplätze hinter dem Gästeblock über die A4-Anschlussstelle Jena-Zentrum und die Südzufahrt des Ernst-Abbe-Sportfeldes.

Fernsehen: Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live und im Stream. Über OneFootball ist eine Einzelbuchung des Streams möglich.

Weitere Beiträge zum Pokalspiel:

• Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena: „Hertha BSC ist in einer schwierigen Situation“

• Rückblick auf das letzte Pflichtspiel zwischen FC Carl Zeiss Jena und Hertha BSC