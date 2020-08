Jugendtrnier FC Union Mühlhausen: Spiel: FC Union-Baunatal Baunatal in schwarz Union in rot mit Carlo Hahn.

Zum ersten Mal in diesem Jahr haben sich die Organisatoren des FC Union Mühlhausen an die Durchführung eines Fußball-Nachwuchsturniers in dieser Größenordnung gewagt. Insgesamt neun Teams, nur FC Viktoria Berlin sagte kurzfristig ab, wetteiferten in einem U-11-Leistungsvergleich um die drei Pokale.