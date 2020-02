Weißensee. In der Sporthalle am Fischhof werden abermals die mitteldeutschen Meister und DM-Qualifikanten ermittelt.

Hochklassiges Tischtennis in Weißensee

Nachdem die Abteilung Tischtennis des SV Blau-Weiß Weißensee bereits im letzten Jahr die mitteldeutsche Meisterschaft der Schüler und Jugend ausrichten durfte, geben sich nun am Wochenende bei der zehnten Jubiläumsauflage die jeweils 16 besten Damen und Herren des mitteldeutschen Tischtennissports (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) abermals ein Stelldichein in der Sporthalle am Fischhof. Die Tischtennisspieler der Landgrafenstadt, die in diesem Jahr ihren 45. Geburtstag feiern, freuen sich, dieses bedeutsame Turnier – immerhin geht es um jeweils zwei Plätze für die deutschen Meisterschaften – erneut ausrichten zu dürfen.

Bei den Herren stellt das Turnier „Jahr eins“ nach dem achtmaligen Seriensieger Erik Schreyer dar. Der Chefcoach des einzigen Thüringer Profiteams Post SV Mühlhausen, unlängst zum mitteldeutschen Trainer des Jahres gekürt, verzichtet aufgrund der hohen Belastung in Bundesliga und Champions League diesmal auf einen Start. Die Topfavoriten kommen somit aus Sachsen und heißen Nick Neumann-Manz und Johann Koschmieder vom Drittliga-Team des SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal. Außenseiterchancen hat Thüringens „heißestes Eisen im Feuer“ Andreas Wenzel (TTV Hydro Nordhausen). Vom TTZ Sponeta Erfurt ist Timothy Franke am Start.

Im Damenfeld ist die Dominanz der Sächsinnen regelrecht erdrückend. Die Topfavoritinnen sind die beiden Zweitligaakteurinnen Anna-Marie Helbig und Huong Do Thi vom LTTV Leutzscher Füchse, die schon das Finale der sächsischen Meisterschaften bestritten. Für die Delegationen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt wäre es bereits ein großer Erfolg, zumindest eine ihrer Spielerinnen in der Endrunde der besten Sechs zu sehen, zumal Thüringens Landesmeisterin Katharina Bondarenko-Getz (SV SCHOTT Jena) aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten kann.

Am Samstag stehen ab 11.45 Uhr die ersten fünf Vorrundengruppenspiele an. Sie werden am Sonntag ab 9 Uhr fortgesetzt, ehe zwischen 11.30 und 13.30 Uhr die drei Endrundengruppenspiele stattfinden.