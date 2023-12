Höhenflug macht Hoffnung

Erfurt Holger Zaumsegel über das Hoch der deutschen Skispringer.

„Flieg den Sieg nach Hause – Sven Hannawald.“ Mit diesen Worten schickte Kommentator Tom Bartels am 6. Januar 2002 den deutschen Überflieger auf die Reise. Und Sven Hannawald hielt dem Druck stand, schaffte als erster Skispringer überhaupt den Grand Slam bei der Vierschanzentournee. Ein Triumph, an den sich viele deutsche Fans heute noch gern zurückerinnern.

Schließlich gab es seitdem keinen deutschen Sieger mehr bei der so prestigeträchtigen Tournee. Jahr um Jahr standen am Ende Sportler aus anderen Nationen ganz oben.

Sportreporter Holger Zaumsegel Foto: Tino Zippel

Doch der aktuelle Höhenflug der DSV-Adler weckt nicht nur Erinnerungen an erfolgreichere Zeiten. Er macht auch Hoffnung, dass Ende des Monats, wenn am 29. Dezember mit dem Springen in Oberstdorf die 72. Auflage startet, vielleicht wieder mal ein Deutscher jubeln kann. Sicher, der aktuelle Überflieger heißt mit vier Siegen aus bisher vier Weltcup-Springen Stefan Kraft und kommt aus Österreich. Aber in seinem Schatten befindet sich ein extrem starkes DSV-Team in Lauerstellung.

In vier Springen flogen die deutschen Skispringer schon fünf Mal aufs Podest. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter waren es über die ganze Saison verteilt „nur“ acht Podestplätze. In der gesamten Geschichte des Weltcups waren es zu diesem Zeitpunkt noch nie mehr Podestplätze. Vielleicht befindet sich unter Wellinger, Geiger und Co. ja endlich auch der Hannawald-Nachfolger.