Höhenflug und Absturz der TSG Ruhla

Ruhla. 20 Jahre nach dem zweiten von fünf Landesmeistertiteln gibt es in der Berstadt keine Handball-Frauenmannschaft mehr.

Um Ruhlas Handball ist es ruhig geworden. Am Coronavirus liegt dies jedoch nicht, denn schon bevor die Pandemie in Europa ihren Lauf nahm, hatten zu Beginn des Jahres die Damen und damit die letzte aktive Erwachsennmannschaft der TSG das Handtuch geworfen. Wehmütig werden die Handballfreunde der Bergstadt, wenn sie in alten Zeitungen blättern. Vor 20 Jahren findet man auf der Lokalsportseite vom 11. Dezember beispielsweise einen Beitrag unter der Überschrift: „Gala rundet Hinrunde ab“.