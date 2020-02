Hörselgaus Handball-Coach Manfred Kühr zieht Schlussstrich

„Es ist definitiv vorbei“, sagt Manfred Kühr. Auf die Trainerbank der HSG Hörselgau-Waltershausen kehrt er nicht mehr zurück. Nach einer dreiwöchigen Hängepartie, bei der HSG-Verantwortliche ihn noch umstimmen wollten, hat das Hörselgauer Handball-Urgestein nun einen Schlussstrich gezogen. „Ich habe endgültig abgesagt. Ich sehe keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit“, begründet der 71-Jährige seine Entscheidung.

Im Nachhinein wurde so die Partie gegen die SG Schnellmannshausen zu seinem Abschiedsspiel. Kaum war die Schlusssirene ertönt, war Kühr stinksauer aus der Halle entschwunden und auf dem Heimweg. Was seine Mannschaft beim 28:38 gegen einen keineswegs überragend aufspielenden Tabellenführer bot, empfand der Trainer als „schmachvolle Leistung“. So dürfe man sich in eigener Halle einfach nicht präsentieren. Er zog die Konsequenzen und warf die Brocken hin. Es folgten zwar noch einige Gespräche mit HSG-Vorstand Christian Elstner, zugleich Kührs Nachbar in Fröttstädt, doch seit Donnerstag ist klar: einen gemeinsamen Nenner finden sie nicht mehr. „Es ist schade, dass es so gekommen ist“, sagen beide Seiten und klingen wie ein Ehepaar nach der Scheidung. Elstner weiß, dass „Manfred ohne Handball eigentlich nicht leben kann“. In der Tat tut es Kühr innerlich weh, denn das Ende seiner 40-jährigen Trainerlaufbahn hatte er sich „natürlich anders vorgestellt“. 1980 begann er als junger Coach in Hörselgau, wo sich nun auch der Kreis schloss. Dazwischen lagen Stationen in Friedrichroda und Wutha-Farnroda.

Seit Kührs Rücktritt hat der langzeitverletzte Michael Schwabe den Hut auf. Mit dem Interimstrainer ging die Talfahrt jedoch unvermindert weiter. Die HSG ist mit 7:27 Punkten Landesliga-Schlusslicht und taumelt dem Abstieg entgegen, zumal durch die Reduzierung von 14 auf 12 Teams bis zu fünf in die Verbandsliga abstürzen könnten. Abgeschrieben haben Kreisläufer Elstner und seine Teamkollegen den Klassenerhalt aber noch nicht. „In den verbleibenden neun Partien ist durchaus noch was möglich. Allerdings müssen wir wohl mindestens sechs Spiele gewinnen“, lautet Elstners Hochrechnung. Im Heimspiel am Samstag um 18 Uhr gegen Post Gera, auf die man sieben Tage später erneut trifft, soll die Aufholjagd eingeläutet werden. Dass im Lager des favorisierten Tabellendritten von einer „vermeintlich leichten Aufgabe“ geredet wird, sollte die Hausherren zusätzlich anstacheln. „Wir werden alles versuchen. Zu verlieren haben wir jetzt nichts mehr“, sagt Elstner und geht davon aus, dass personell alles an Bord ist.

Ganz entscheidend dürfte sein, ob die HSG genug Puste für 60 Minuten hat. Immer wieder gab die Mannschaft in den zurückliegenden Wochen Spiele in der Schlussphase aus den Händen. So auch beim 32:36 gegen Jenas Reserve, als Hörselgau nach der 28:27-Führung (51.) einbrach. Die mangelhafte Kondition, unter der auch die Konzentration leidet, sei Spiegelbild der schlechten Trainingsbeteiligung, so Kühr. Er, ein Trainer alten Schlags, beklagte sich schon länger über die Einstellung einiger Akteure. „Ein Großteil will einfach nur Spaß. Der heutigen Generation fehlt der unbedingte Wille.“ Auch deshalb ist er eher skeptisch, was Hörselgau und den Klassenerhalt betrifft. Bezeichnend sei, dass ihm HSG-Spieler vorwerfen, „zu emotional“ zu sein. Darüber kann der Rentner nur mit dem Kopf schütteln. Denn: „Handball ohne Emotionen“, sagt Kühr, „das geht doch gar nicht.“