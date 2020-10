Hötzelsrodaer Höhenflug gestoppt

Eckardtshausens Sebastian Börner am Ball. Er schüttelt im Zweikampf SGH-Kapitän Liviu Paduraru ab.

Eckardtshausen. Nach über einem Jahr kassieren die Fußballer aus dem Eisenacher Stadtteil mit dem 3:4 in Eckardtshausen erstmals wieder eine Punktspiel-Niederlage.

Wer vor der diesjährigen Fußballsaison darauf gesetzt hätte, dass das Kreisliga-Spitzenspiel am fünften Spieltag SV 49 Eckardtshausen gegen Aufsteiger Hötzelsroda lauten würde, wäre wohl belächelt worden. Es entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes, abwechslungsreiches Spiel, das Bastian Forejt mit dem frühen Führungstreffer für Eckardtshausen eröffnete. Nach Zuspiel von Zirpel vollendete Forejt mit dem linken Fuß in die rechte Torecke (1:0/3.).