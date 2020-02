Hoffen auf den Hexenkessel

Vom großen Druck nach fünf sieglosen Spielen wollte in Eisenach noch niemand reden. Doch die Ansagen von René Witte waren klar. „Wir stecken in einer schwierigen Lage, einer Krise“, erklärte der ThSV-Manager, „und aus der müssen wir uns befreien.“

Witte sagte das mit dem unmittelbaren Blick auf das Heimspiel am Sonnabend gegen Bayer Dormagen (19.30 Uhr), das zum Brustlöser werden soll. „Die Mannschaft muss liefern“, forderte er.

Liefern will auch Sead Hasanefendic, der mit dem Auftritt seiner Spieler in Hüttenberg trotz der 27:29-Niederlage „nicht vollends unzufrieden“ war. Doch letztlich musste Eisenachs Trainer eine Vielzahl ausgelassener bester Torchancen, ein Minus im Torhüter-Vergleich und mehrere harte Schiedsrichterentscheidungen (Zeitstrafenverhältnis 14:4 Minuten gegen Eisenach) registrieren. „wir haben gut gespielt, doch wir müssen endlich wieder auch punkten“, sagte Hasanefendic.

Mit 19:19 Punkten liegen die Eisenacher als Zehnter in der Tabellenmitte – mit jeweils gleicher Distanz nach oben und unten, zu Aufstiegs- und Abstiegsplätzen. Nach ehemals 19:9-Zählern im Herbst fraglos ein veritabler Kursverlust. Doch, um in der Sprache der Börse zu bleiben, sind im jetzigen Rang die Realitäten eingepreist. Der ThSV ist Aufsteiger, er besitzt ein neu zusammengestelltes Spielerportfolio, das zum Saisonstart mit dem Überraschungsfaktor wuchern konnte.

Trainer erwartet ein schweres Spiel

Witte richtet den Blick deshalb lieber nach unten: „Die Mannschaft muss den Abstiegskampf annehmen.“ Am Saisonende wolle man „über dem Strich in der Tabelle“ stehen, denn nur dann sei das Lizenzierungsverfahren, das den Verein seit dieser Woche beschäftigt, auch etwas wert. Bis Ende Februar muss der ThSV die entsprechenden Unterlagen bei der Handball-Bundesliga-Vereinigung einreichen. Gerade für Vereine in strukturschwächeren Regionen und mit kleineren Hallen werde es immer schwerer, die geforderten Standards der Liga zu erfüllen. Event-Fans einer Millionenstadt, die große Arenen füllen wie etwa in Hamburg (9000 Zuschauer beim Spiel gegen Ferndorf) gibt es in Eisenach nicht. Dennoch, so Witte, bleibe die 2. Handball-Bundesliga, in der jeder jeden schlagen kann, ein Wettbewerb auf Augenhöhe aller 18 Mannschaften.

Ergo: Die Chancen der Eisenacher sind auch gegen die drei Punkte besser platzierten und zuletzt mit einem rasanten 32:23 über Hamburg auftrumpfenden Dormagener intakt. „Auf uns wartet ein schweres Spiel“, sagt Hasanefendic und erinnert an das Hinspiel, als Eisenach mit einem 13:13 in die Pause ging, um nach der „schlechtesten zweiten Halbzeit der ganzen Saison“ mit zehn Toren zu verlieren.

Bis zum Ende der Wechselfrist am 15. Februar hält der ThSV noch Ausschau nach einer Verstärkung im Rückraum, doch gegen Dormagen baut die Mannschaft einmal mehr auf das Publikum. „Wir brauchen den Hexenkessel – und zwar von Anfang an“, sagt Witte.

ThSV Eisenach – Bayer Dormagen Sonnabend, 19.30 Uhr, Aßmann-Halle