Horn setzt auf Heimvorteil beim Biathlon-Weltcup in Oberhof

Die Feiertage hat Philipp Horn mit Ehefrau Antonia und den Schwiegereltern in Livigno verbracht. Bei perfekten Bedingungen auf rund 1800 Metern Höhe absolvierte der Biathlet von SV Eintracht Frankenhain unter anderen Trainingseinheiten mit den norwegischen Kollegen Strömsheim, Sörum und Botn. „Das war ganz cool und hat Spaß gemacht“, sagt Horn und fühlt sich gut vorbereitet auf den Heim-Weltcup in Oberhof ab Donnerstag (14.20 Uhr/10-km-Sprint Männer).

Roman Rees kehrt in die Männermannschaft zurück

Nach seinen hervorragenden Auftritten auf der letzten Dezember-Station in Lenzerheide (Schweiz) mit den Rängen vier, sieben und zwölf hat sich der Thüringer einen Platz in der sechsköpfigen Mannschaft erobert. Neben ihm werden am Grenzadler auch Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Justus Strelow und Rückkehrer Roman Rees die deutschen Farben vertreten. Dafür muss David Zobel in den IBU-Cup weichen.

Strecke und Schießstand kennt Horn wie sein Wohnzimmer

„In Oberhof zu starten, ist für mich natürlich immer etwas ganz Besonderes. Ich habe zwar auch ein paar negative Erfahrungen gemacht, aber die guten Erinnerungen an Oberhof überwiegen definitiv. Unter anderem hatte ich hier die erste Top-6-Platzierung meiner Weltcup-Karriere“, sagt Horn und setzt auf den Heimvorteil: „Ich mag die Strecke, und wahrscheinlich kenne ich den Schießstand mit am besten von allen, die an den Start gehen.“

Sein Ziel sei es, so weiterzumachen wie vor Weihnachten: „Für mich persönlich ist vor allem wichtig, dass ich die guten Leistungen weiterhin konstant bringen kann, ohne große Ausreißer und mit einer Trefferquote von über 90 Prozent.“

Sophia Schneider und Hanna Kebinger sind wieder dabei

Ins deutsche Frauenteam kehren mit Sophia Schneider und Hanna Kebinger zwei zuletzt erkrankte Sportlerinnen zurück. Außerdem sind Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt vom SV Rotterode im Einsatz. Für sie wird es am Freitag ernst, wenn ab 14.25 Uhr das 7,5-km-Sprintrennen auf dem Programm steht.