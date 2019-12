HSG Hörselgau: Rote Laterne ist wieder weg

Zweiter Saisonsieg am zweiten Advent: Die Landesliga-Handballer der HSG Hörselgau-Waltershausen gewannen ihr Heimspiel gegen den Nordhäuser SV mit 31:19 (14:13) und konnten so die rote Laterne sofort wieder an Vorbesitzer HSV Sömmerda zurückgeben. „Es war ein sehr ordentliches Spiel, ich bin diesmal richtig zufrieden“, freute sich Traineroldie Manfred Kühr. Nicht zuletzt, weil seine Mannschaft etwas bewies: Sie kann auch verteidigen. Die statistisch anfälligste Deckung der Liga (31,8 Gegentore pro Spiel) zeigte sich stabil wie selten. Besonders in Hälfte zwei, als nur noch sechs Nordhäuser Würfe den Weg ins Netz fanden. „Das war natürlich der Schlüssel zum Erfolg“, so Kühr.

Bis zur Pause deutete eher wenig auf so ein deutliches Endergebnis hin. Nach ausgeglichener Anfangsviertelstunde (6:6/16.) konnte sich der Hausherr zwar leicht absetzen, doch nach dem 13:9 (26./Rimbach) wurden mehrere Chancen ausgelassen, wodurch Nordhausen wieder bis auf einen Treffer herankam. Hälfte zwei ging dann jedoch klar an die Kühr-Sieben. Großen Anteil daran hatte Schlussmann Andreas Ortlepp, der die kompletten 60 Minuten stark agierte und mit seinen Paraden seine Vorderleute mitriss. Die steckten beim Stand von 16:13 auch zwei Unterzahlsituationen (35./Zeitstrafe gegen Ludwig, 38. Elstner) weg und hielten den Gast auf Distanz. Ein Doppelschlag von Christian Elstner zum 23:18 (49.) brach die Gegenwehr der Südharzer, bei denen Torjäger Marcel Effenberger-Kiel (nur ein Tor) diesmal blass blieb. Während der NSV die Köpfe hängen ließ, baute die HSG den Vorsprung mit einem 8:1-Lauf noch deutlich aus. Kühr hatte die beste zweite Hälfte seiner Truppe in dieser Saison gesehen und lobte das mannschaftsdienliche Spiel von Marcel Frosch und Markus Messing. Sie setzten ihre Teamkollegen klasse ein, so dass am Ende alle Feldspieler getroffen hatten.

Bevor die HSG in die Feiertagspause geht, steht noch das Spiel am Sonntag beim HSV Apolda II an. Der Gastgeber führt in der zweigeteilten Tabelle mit 8:14 Punkten als Achter die untere Hälfte an. Verzichten muss der Gast voraussichtlich auf Marco Rimbach. „Trotzdem wollen wir dort was mitnehmen“, hofft Kühr – und wenn es nur ein Pünktchen ist. Denn ein Teilerfolg würde sicherstellen, dass die rote Laterne Weihnachten nicht bei der HSG leuchtet.

HSG Hörselgau/Waltershausen: Ortlepp, Hasenstein - Elstner 4, Ludwig 3, Gössel 1, Rimbach 8 , M. Messing 1, Frosch 4, Messing 3, Kaufhold 2, Linke 3, Sanchez-Rodriguez 2.